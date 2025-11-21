Earthquake : भारत के पड़ोसी देश कहे जाने वाले पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 आंकी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र 135 किलोमीटर की गहराई में था। वहीं आज पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है।

बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक हिली धरती

बांग्लादेश में भूकंप का केंद्र टुंगी में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह झटके स्थानीय समय के मुताबिक 10 बजकर 40 मिनट पर आए। पाकिस्तान में आए भूकंप के झटके अफगानिस्तान सीमा के पास के इलाकों में महसूस हुए, लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पेशावर जैसे शहरों में कोई क्षति की जानकारी नहीं है।

भूकंप का खतरा बढ़ा

वैज्ञानिकों के मुताबिक कम गहराई से आने वाले भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनके झटके जमीन तक तेजी से पहुंचते हैं और इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं गहराई में आने वाले भूकंप का असर सतह तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर पड़ जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय जोनों में आते हैं।

क्यों आते हैं भूकंप

भूंकप धरती की बाहरी सतह क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में आते हैं, जो 15 बड़ी और छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेट स्थिर हैं। बल्कि ये बहुत धीरे इधर-उधर घूमती हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष (आमने-सामने) में मूव करते हुए एक-दूसरे से रगड़ खाती हैं, तब भूकंप आता है।

