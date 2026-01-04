विदेश

एलन मस्क ने वेनेजुएला के लिए किया बड़ा ऐलान, स्टारलिंक देगा पूरे देश में फ्री इंटरनेट

Elon Musk :
मादुरो को अमेरिका ने बंधक बनाया, एलन मस्क ने वेनेजुएला को दिया फ्री इंटरनेट

Elon Musk : वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को शनिवार को अमेरिका ने एक ऑपरेशन के दौरान बंधक बना लिया और अमेरिकी सेना उन्हें अमेरिका ले गई. इस बीच, मशहूर अरबपति एलन मस्क ने रविवार को वेनेजुएला के लिए बड़ी घोषणा की. एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि वहां तीन फरवरी तक फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराई जाएगी.

एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्टारलिंक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को तीन फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड सेवा दे रहा है, जिससे निरंतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी.” वहीं एलन मस्क ने इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, “वेनेजुएला के लोगों के समर्थन में.”

स्टारलिंक ने वेनेजुएला में फ्री इंटरनेट की घोषणा

यह घोषणा स्टारलिंक की ओर से उस समय की गई है जब अमेरिका ने निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया. अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मादुरो की गिरफ्तारी का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्हें हथकड़ियों में देखा जा सकता है. तस्वीरों में, मादुरो हिरासत में जाते समय पत्रकारों और ड्रग एनफोर्समेंट एजेंटों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और शुभ रात्रि कहते नजर आए.

डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति

मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत डेल्सी रोड्रिग्ज को वेनेजुएला का नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है. इससे पहले वह वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थीं.

ममदानी ने मादुरो गिरफ्तारी पर विरोध जताया

न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तारी पर विरोध जताया. ममदानी ने इसे एक संप्रभु राष्ट्र पर एकतरफा हमला और “एक्ट ऑफ वॉर” बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया और बात वहीं खत्म हो गई, जबकि ट्रंप के जवाब के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की.

