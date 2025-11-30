Other Statesराज्य

ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

Ajay Yadav30 November 2025 - 1:35 PM
1 minute read
SIR Deadline Extended :
ECI ने 12 राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 16 दिसंबर को

SIR Deadline Extended : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी 12 राज्यों में स्पेशल समरी रिवीजन ( SIR) की समयसीमा सात दिन बढ़ा दी है. इसके तहत ड्राफ्ट वोटर रोल अब 16 दिसंबर को प्रकाशिक किया जाएगा, जबकि पहले यह 9 दिसंबर को होना था. साथ ही, एन्यूमरेशन या मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया भी बढ़ाकर अब 11 दिसंबर तक की गई है, पहले यह 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी.

BLO की कमी पर SIR की समयसीमा बढ़ी

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, दलों ने शिकायत की थी कि देश के कई क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारी (BLO) की कमी के कारण समय पर कार्य पूरा करना कठिन हो रहा है. इसी वजह से आयोग ने सभी 12 राज्यों में SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है.

ड्राफ्ट रोल प्रकाशन: 16 दिसंबर (पहले 9 दिसंबर)
एन्यूमरेशन कार्य: 11 दिसंबर तक (पहले 4 दिसंबर)

SIR गिनती की डेडलाइन बढ़ी

निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में गिनती की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है. इस SIR प्रक्रिया को वर्तमान में उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 November 2025 - 1:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

30 November 2025 - 3:07 PM
Photo of AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

AIMIM विधायक माजिद हुसैन का विवादित बयान वायरल, चुनावी सियासत गरम

30 November 2025 - 2:45 PM
Photo of सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

29 November 2025 - 8:33 PM
Photo of भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हज़ार करोड़ की लागत से बन रही 44,920 किलोमीटर सड़कें

29 November 2025 - 7:59 PM
Photo of “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

“सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

29 November 2025 - 2:42 PM
Photo of डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की बैठक, एकजुटता का दिया भरोसा

डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की बैठक, एकजुटता का दिया भरोसा

29 November 2025 - 12:56 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 300 प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी पैनल में शामिल किया, ड्यूटी के अनुसार मिलेगा मानदेय

पंजाब सरकार ने 300 प्राइवेट डॉक्टरों को सरकारी पैनल में शामिल किया, ड्यूटी के अनुसार मिलेगा मानदेय

29 November 2025 - 12:46 PM
Photo of पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

पंजाब में लागू हुई ‘ईज़ी रजिस्ट्री’, CM भगवंत सिंह मान ने शुरू किया देश का पहला डिजिटल रजिस्ट्री सिस्टम

27 November 2025 - 8:10 PM
Photo of असम में अब ‘बहुविवाह’ होगा दंडनीय, सीएम सरमा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ भी करेंगे लागू!

असम में अब ‘बहुविवाह’ होगा दंडनीय, सीएम सरमा ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ भी करेंगे लागू!

27 November 2025 - 7:17 PM
Photo of कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान, डीके शिवकुमार और परमेश्वर के बयान से बढ़ा सियासी दबाव

27 November 2025 - 3:09 PM
Back to top button