SIR Deadline Extended : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सभी 12 राज्यों में स्पेशल समरी रिवीजन ( SIR) की समयसीमा सात दिन बढ़ा दी है. इसके तहत ड्राफ्ट वोटर रोल अब 16 दिसंबर को प्रकाशिक किया जाएगा, जबकि पहले यह 9 दिसंबर को होना था. साथ ही, एन्यूमरेशन या मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया भी बढ़ाकर अब 11 दिसंबर तक की गई है, पहले यह 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी.

BLO की कमी पर SIR की समयसीमा बढ़ी

निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, दलों ने शिकायत की थी कि देश के कई क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारी (BLO) की कमी के कारण समय पर कार्य पूरा करना कठिन हो रहा है. इसी वजह से आयोग ने सभी 12 राज्यों में SIR की समयसीमा 7 दिन बढ़ा दी है.

ड्राफ्ट रोल प्रकाशन: 16 दिसंबर (पहले 9 दिसंबर)

एन्यूमरेशन कार्य: 11 दिसंबर तक (पहले 4 दिसंबर)

SIR गिनती की डेडलाइन बढ़ी

निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में गिनती की अंतिम तिथि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी है. इस SIR प्रक्रिया को वर्तमान में उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है.

