Bihar

Bihar News : गणतंत्र दिवस के दौरान हादसा, स्कूल की झांकी में लगी आग, पांच बच्चे झुलसे

Karan Panchal26 January 2026 - 6:47 PM
1 minute read
Bihar News
Bihar News : गणतंत्र दिवस के दौरान हादसा, स्कूल की झांकी में लगी आग, पांच बच्चे झुलसे

Bihar News : बिहार के नवादा जिले में वारिसलीगंज से एक दर्दनाक खबर सामने आई। जहां गणतंत्र दिवस पर स्कूल की झांकी में प्रदर्शन के दौरान आग लग गई, जिसमें पांच बच्चे बुरी तरह झुलस गए।

झांकी में हुआ पेट्रोल का इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक यह घटना वारिसलीगंज के सब्जी बाजार में तब हुई, जब एक निजी स्कूल द्वारा झांकी निकाली गई। झांकी में प्रदर्शन के लिए खतरनाक तरीके से पेट्रोल का उपयोग किया जा रहा था। इस दौरान एक छोटी सी चूक के कारण आग लग गई, जिसके चपेट में बच्चे आ गए। इस घटना के बाद पूरे बाजार चौक में अफरा-तफरी मच गई।

एक बच्चे की हालात नाजुक

इस घटना में पांच बच्चे झुलस गए हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। जिसे बेहतर इलाज के लिए पावापुरी स्थित विम्स (VIMS) रेफर कर दिया गया। अन्य बच्चों का इलाज वारिसलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में चल रहा है

स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाए, और कहा कि प्रबंधन ने झुलसे बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की। यहां तक की स्कूल का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बच्चों की मदद के लिए आगे नहीं आया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। स्कूल प्रबंधन के लापरवाही के बाद पीड़ित परिवार आक्रोश में है।

सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

गुस्साए परिजनों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों ने CCTV फुटेज निकाल कर दोषी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई है।

