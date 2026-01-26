Other States

Maharashtra News : गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिसकर्मी को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत

Maharashtra News : गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिसकर्मी को आया हार्ट अटैक, मौके पर मौत

Maharashtra News : महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां आयोजित गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान एक पुलिसकर्मी को अटैक आ गया। जिसके बाद वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई।

दरअसल महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के उमरगा शहर में राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिस दौरान PSI मोहन भीमा जाधव को अचानक हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

पुलिसकर्मी को आया चक्कर

इस कार्यक्रम के दौरान विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी ध्वज को सलामी देने के लिए लाइन में खड़े थे। इस बीच PSI मोहन जाधव को अचानक चक्कर आया और वे जमीन पर गिर पड़े, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लग गई। जिसके बाद मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के दौरान PSI पुलिसकर्मी को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है।

6 महीने पहले हुआ प्रमोशन

जानकारी के मुताबिक, PSI मोहन जाधव का करीब छह महीने पहले ही प्रमोशन हुआ था। उनके अचानक निधन से पूरे विभाग में शोक की लहर है। इस दुखद घटना के चलते गणतंत्र दिवस का समारोह भी उदास माहौल में संपन्न हुआ।

