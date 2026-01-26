Uttar Pradeshक्राइमवायरल

Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

Karan Panchal26 January 2026 - 3:53 PM
1 minute read
Anjali Arora
Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

Anjali Arora Boyfriend Arrest : इन्फ्लुएंसर और कच्चा बादाम से वायरल होने वाली अंजलि अरोड़ा सुर्खियों में हैं। इन्फ्लुएंसर इस बार अपने बॉयफ्रेंड आकाश की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में है। मेरठ पुलिस ने अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश और अंजलि काफी समय से रिलेशनशिप में हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

पुलिस ने वाहनों को किया जब्त

बताया जा रहा है कि अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल की स्कॉर्पियो पर पूर्व सांसद का फर्जी स्टीकर लगा था और जांच के लिए रोके जाने पर भी वो नहीं रुका। पुलिस ने आकाश के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने वाहनों को भी जब्त कर लिया है।

सख्त चेकिंग अभियान में हुई गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश संसनवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां रिमांड और आगे की जांच पर फैसला होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी टोल प्लाजा पर सख्त चेकिंग अभियान का हिस्सा थी, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है।

मुंबई में करोड़ों का घर

बता दें कि अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया का बड़ा नाम हैं और उन्हें 13 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में अंजलि ने मुंबई में करोड़ों का घर खरीदा था और अपने फॉलोवर्स को लग्जरी घर का होम टूर भी कराया था। ये पहला मौका नहीं है जब अंजलि किसी तरह के विवाद से घिरी हैं। एमएमएस वायरल विवाद के बाद भी वे मीडिया की सुर्खियों में रही थीं।

ये भी पढ़ें- Gangotri Dham : गंगोत्री धाम और मुखबा में अब गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 January 2026 - 3:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखा संस्कृति और आधुनिकता का भव्य संगम

26 January 2026 - 1:54 PM
Photo of गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

गणतंत्र दिवस पर मायावती का संदेश – संविधान की मंशा के अनुसार जनकल्याण हो, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग

26 January 2026 - 1:37 PM
Photo of पीतल दस्तकारी के महारथी चिरंजीलाल यादव को पद्मश्री, चार दशक की मेहनत को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

पीतल दस्तकारी के महारथी चिरंजीलाल यादव को पद्मश्री, चार दशक की मेहनत को मिला प्रतिष्ठित सम्मान

26 January 2026 - 11:47 AM
Photo of मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

26 January 2026 - 10:19 AM
Photo of अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी

26 January 2026 - 9:26 AM
Photo of डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को ‘भगवान’ कहकर किया संबोधित, कहा- निवेदन है कि वे स्नान कर लें

26 January 2026 - 8:17 AM
Photo of Punjab Police : गणतंत्र दिवस से पहले विदेशी हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, तीन लोग गिरफ्तार

Punjab Police : गणतंत्र दिवस से पहले विदेशी हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, तीन लोग गिरफ्तार

25 January 2026 - 1:10 PM
Photo of हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

हिंदू छात्रा को पहनाया बुर्का, करती थी ब्रेनवॉश, पीड़िता के भाई की शिकायत पर पांच नाबालिग छात्राओं पर मामला दर्ज

24 January 2026 - 6:31 PM
Photo of जुर्म सिर्फ ये था कि 50 तक गिनती नहीं लिख पाई, हैवान पिता ने 4 साल की मासूम को दी दर्दनाक मौत

जुर्म सिर्फ ये था कि 50 तक गिनती नहीं लिख पाई, हैवान पिता ने 4 साल की मासूम को दी दर्दनाक मौत

24 January 2026 - 5:08 PM
Photo of शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

शंकराचार्य विवाद पर मायावती का बड़ा बयान: कहा- धर्म के मामलों में बढ़ रहा राजनीतिक हस्तक्षेप

24 January 2026 - 2:21 PM
Back to top button