Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

Anjali Arora Boyfriend Arrest : इन्फ्लुएंसर और कच्चा बादाम से वायरल होने वाली अंजलि अरोड़ा सुर्खियों में हैं। इन्फ्लुएंसर इस बार अपने बॉयफ्रेंड आकाश की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में है। मेरठ पुलिस ने अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आकाश और अंजलि काफी समय से रिलेशनशिप में हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

पुलिस ने वाहनों को किया जब्त

बताया जा रहा है कि अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश संसनवाल की स्कॉर्पियो पर पूर्व सांसद का फर्जी स्टीकर लगा था और जांच के लिए रोके जाने पर भी वो नहीं रुका। पुलिस ने आकाश के साथ 5 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने वाहनों को भी जब्त कर लिया है।

सख्त चेकिंग अभियान में हुई गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश संसनवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहां रिमांड और आगे की जांच पर फैसला होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी टोल प्लाजा पर सख्त चेकिंग अभियान का हिस्सा थी, जिसमें फर्जी दस्तावेजों और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है।

मुंबई में करोड़ों का घर

बता दें कि अंजलि अरोड़ा सोशल मीडिया का बड़ा नाम हैं और उन्हें 13 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। हाल ही में अंजलि ने मुंबई में करोड़ों का घर खरीदा था और अपने फॉलोवर्स को लग्जरी घर का होम टूर भी कराया था। ये पहला मौका नहीं है जब अंजलि किसी तरह के विवाद से घिरी हैं। एमएमएस वायरल विवाद के बाद भी वे मीडिया की सुर्खियों में रही थीं।

