Gangotri Dham : गंगोत्री धाम और मुखबा में अब गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित

Gangotri Dham : उत्तराखंड में श्री गंगोत्री मंदिर समिति की रविवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गंगोत्री धाम में अब गैर-हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि यह प्रतिबंध धाम के शीतकालीन निवास स्थान मुखबा पर भी लागू रहेगा।

गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध

इसके साथ ही, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जल्द ही बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें दोनों धामों और मंदिर समिति के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव शामिल होगा।

सनातन पवित्र शहर घोषित करने की योजना

उत्तराखंड सरकार भी हरिद्वार के 105 घाटों (120 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले) में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। यह मांग कुछ संतों और गंगा सभा (जो हर-की-पौरी घाट की देखरेख करती है) द्वारा की गई थी। इसके अलावा, सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को “सनातन पवित्र शहर” के रूप में घोषित करने की योजना बना रही है।

गैर-हिंदू जो छवि को पहुंचाते हैं नुकसान

मार्च 2025 में, केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने भी यह मांग की थी कि मंदिरों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा था कि यदि कुछ लोग मंदिर की छवि को खराब करने वाले कार्य कर रहे हैं, तो उनका प्रवेश रोका जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग निश्चित रूप से गैर-हिंदू हैं जो मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।

ये भी पढ़ें- देश में 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, बर्फीले तूफान का कहर, 13 लोगों की मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप