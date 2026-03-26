Dhurandhar 2 : निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ और उसका सीक्वल ‘धुरंधर 2’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे सितारों की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है। इसी बीच ‘राहुल गांधी’ नाम को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है।

कौन हैं फिल्म से जुड़े राहुल गांधी?

फिल्म ‘धुरंधर 2’ में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े राहुल गांधी का नाम सुनकर कई लोग उन्हें राजनेता राहुल गांधी समझ लेते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग व्यक्ति हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े राहुल गांधी लंबे समय से पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।

कई बड़े प्रोजेक्ट्स का रह चुके हैं हिस्सा

यह राहुल गांधी कई फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़े रहे हैं। उन्होंने ‘वेदा’, ‘लकी भास्कर’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ ‘द फैमिली मैन’, ‘रॉकेट बॉयज’, ‘फर्जी’ और ‘मुंबई डायरीज’ जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज में भी बतौर प्रोड्यूसर काम किया है।

‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा

‘धुरंधर 2’ ने कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने शानदार आंकड़े छुए और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। वहीं दुनियाभर में फिल्म 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।

दर्शकों को क्यों पसंद आ रही फिल्म?

फिल्म की दमदार कहानी, स्टार कास्ट की प्रभावशाली एक्टिंग और बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक्शन सीक्वेंस इसे खास बना रहे हैं। यही वजह है कि ‘धुरंधर 2’ लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल हो रही है।

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