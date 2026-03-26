मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ की धमाकेदार कमाई के बीच राहुल गांधी को लेकर बढ़ी चर्चा

Shanti Kumari26 March 2026 - 4:52 PM
1 minute read
Dhurandhar 2

Dhurandhar 2 : निर्देशक आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ और उसका सीक्वल ‘धुरंधर 2’ इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे सितारों की एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है। इसी बीच ‘राहुल गांधी’ नाम को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है।

कौन हैं फिल्म से जुड़े राहुल गांधी?

फिल्म ‘धुरंधर 2’ में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुड़े राहुल गांधी का नाम सुनकर कई लोग उन्हें राजनेता राहुल गांधी समझ लेते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग व्यक्ति हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े राहुल गांधी लंबे समय से पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं।

कई बड़े प्रोजेक्ट्स का रह चुके हैं हिस्सा

यह राहुल गांधी कई फिल्मों और वेब सीरीज से जुड़े रहे हैं। उन्होंने ‘वेदा’, ‘लकी भास्कर’ जैसी फिल्मों के साथ-साथ ‘द फैमिली मैन’, ‘रॉकेट बॉयज’, ‘फर्जी’ और ‘मुंबई डायरीज’ जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज में भी बतौर प्रोड्यूसर काम किया है।

 ‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर जलवा

‘धुरंधर 2’ ने कमाई के मामले में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। रिलीज के पहले हफ्ते में ही फिल्म ने शानदार आंकड़े छुए और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। वहीं दुनियाभर में फिल्म 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है।

दर्शकों को क्यों पसंद आ रही फिल्म?

फिल्म की दमदार कहानी, स्टार कास्ट की प्रभावशाली एक्टिंग और बड़े पैमाने पर तैयार किए गए एक्शन सीक्वेंस इसे खास बना रहे हैं। यही वजह है कि ‘धुरंधर 2’ लगातार दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल हो रही है।

ये भी पढ़ें – ‘ईरान के नौसेना कमांडर की हमले में मौत’, जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari26 March 2026 - 4:52 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of साजिश थी या डूबने से हुई थी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? अधिकारियों ने किया स्पष्ट

साजिश थी या डूबने से हुई थी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? अधिकारियों ने किया स्पष्ट

25 March 2026 - 5:14 PM
Photo of रैपर बादशाह ने रचाई शादी, ईशा रिखी की खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड की नई स्टार

रैपर बादशाह ने रचाई शादी, ईशा रिखी की खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड की नई स्टार

25 March 2026 - 3:11 PM
Photo of जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिल कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिल कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

25 March 2026 - 12:18 PM
Photo of मशहूर रैपर बादशाह ने की दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की तस्वीरें

मशहूर रैपर बादशाह ने की दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की तस्वीरें

24 March 2026 - 3:47 PM
Photo of Dhurandhar 2 OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ OTT पर कब होगी उपलब्ध, जानें बड़ा अपडेट

Dhurandhar 2 OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ OTT पर कब होगी उपलब्ध, जानें बड़ा अपडेट

23 March 2026 - 2:15 PM
Photo of Dhurandhar 2 : कंगना रनौत का धुरंधर 2 पर उमड़ा प्यार, डायरेक्टर आदित्य धर को दिया श्रेय

Dhurandhar 2 : कंगना रनौत का धुरंधर 2 पर उमड़ा प्यार, डायरेक्टर आदित्य धर को दिया श्रेय

21 March 2026 - 4:31 PM
Photo of खाड़ी देशों में बैन के बावजूद धुरंधर 2 का बढ़ा क्रेज, पाकिस्तान में पायरेटेड वर्जन देखने का दावा

खाड़ी देशों में बैन के बावजूद धुरंधर 2 का बढ़ा क्रेज, पाकिस्तान में पायरेटेड वर्जन देखने का दावा

20 March 2026 - 3:39 PM
Photo of ‘सरके चुनर’ गाने पर NCW ने अपनाया सख्त रुख, कलाकारों और मेकर्स को समन जारी

‘सरके चुनर’ गाने पर NCW ने अपनाया सख्त रुख, कलाकारों और मेकर्स को समन जारी

19 March 2026 - 3:50 PM
Photo of रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 को बड़ा झटका, आखिरी 2 घंटे में कई शोज कैंसिल

रणवीर सिंह की Dhurandhar 2 को बड़ा झटका, आखिरी 2 घंटे में कई शोज कैंसिल

18 March 2026 - 4:59 PM
Photo of सलीम खान अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 1 महीने बाद लौटे घर, परिवार ने दिया हौंसला

सलीम खान अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 1 महीने बाद लौटे घर, परिवार ने दिया हौंसला

17 March 2026 - 3:33 PM
Back to top button