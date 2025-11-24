मनोरंजनराष्ट्रीय

निधन से कुछ समय पहले ही जारी हुआ था आखिरी फिल्म का पोस्टर, जल्द ही एक आखिरी बार सिनेमाघरों में दिखेंगे धर्मेंद्र

Dharmendra Passed Away

Dharmendra Passed Away : बॉलीवुड के सदाबहार हीरो और ‘ही-मैन’ के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन के साथ ही हिंदी फिल्म उद्योग के एक महत्वपूर्ण युग का भी अंत हो गया है।

मौत से कुछ घंटे पहले ही रिलीज हुआ पोस्टर

धर्मेंद्र की अपकमिंग फिल्म इक्कीस से उनका नया पोस्टर उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही रिलीज किया गया था। पोस्टर में धर्मेंद्र का सीरियस लुक दर्शकों को भावुक कर रहा है। कैप्शन में लिखा गया है कि, पिता बेटों को पालते हैं… महान लोग देश को पालते हैं। धर्मेंद्र जी, एक 21 साल के अमर सैनिक के पिता के रूप में एक इमोशनल पावरहाउस हैं।”

फिल्म की कहानी

इस फिल्म में धर्मेंद्र, परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता एम.एल. खेत्रपाल की अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक पिता की भावुक यात्रा को दिखाती है, जो यह जानने की कोशिश करता है कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में उसके बेटे ने देश के लिए बलिदान क्यों दिया।

डेब्यू कर रहे हैं ये एक्टर्स

फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। अगस्त्य नंदा फिल्म में बहादुर सैनिक की भूमिका निभाते दिखेंगे, जबकि सिमर भाटिया भी इसी फिल्म से बड़े परदे पर कदम रख रही हैं।

फिल्म रिलीज होने की तारीख

‘इक्कीस’ का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसमें वीरता, साहस और बलिदान की झलक दिखाई गई है। अब यह फिल्म 25 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

बता दें कि आज का दिन बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा दुखद है, क्योंकि धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनकी याद हमेशा भारतीय सिनेमा के सुनहरे इतिहास में बनी रहेगी।

