मेट्रो के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र के मामले में बड़ी कार्रवाई, हेडमास्टर समेत चार शिक्षक सस्पेंड

Shanti Kumari21 November 2025 - 7:17 PM
Delhi Metro Suicide

Delhi Metro Suicide: राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में 16 वर्षीय एक छात्र ने मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सेंट कोलंबस स्कूल पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। छात्र के सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर छात्र के पिता ने स्थानीय पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें हेडमास्टर समेत चार शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

शिक्षकों पर आरोप

FIR के अनुसार, शिक्षकों पर छात्र को लगातार डाँटने और धमकाने का आरोप है। एक शिक्षिका ने छात्र को चार दिनों तक स्कूल छोड़ने (TC देने) की धमकी दी, जबकि एक अन्य शिक्षक पर उसे धक्का देने का आरोप भी है।

स्कूल प्रशासन ने लिया सख्त कदम

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। उन्हें जाँच पूरी होने तक पद से दूर रहने को कहा गया है। हालांकि, छात्र के परिवार ने कहा कि यह केवल औपचारिकता है और वे स्कूल के बाहर प्रदर्शन करेंगे।

दिल्ली सरकार ने दिए उच्च-स्तरीय जाँच के आदेश

दिल्ली सरकार ने इस घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च-स्तरीय जाँच का आदेश दिया है। शिक्षा निदेशालय ने एक संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति को तीन दिनों के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।

वहीं पुलिस भी आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से जाँच कर रही है और स्कूल स्टाफ, छात्रों और परिवार के बयान दर्ज कर रही है।

