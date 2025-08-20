Delhi : सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र की बात करें तो 41 साल उम्र है. बताया जा रहा है कि हमलावर पशु प्रेमी और डॉग लवर बताया जा रहा है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी हो गया था. आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली आया था. बताया जा रहा है कि हमलावर कई सालों से पड़ोसियों से रोटियां इक्ट्ठा करता था. कुत्तों को खिलाता था.

#WATCH | Bhanuben, mother of Rajesh Khimji who attacked Delhi CM Rekha Gupta today, leaves from Police Station in Rajkot, Gujarat. pic.twitter.com/SKHQHQeOfI — ANI (@ANI) August 20, 2025

आरोपी राजेश की मां ने की रेखा गुप्ता से अपील

दरअसल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिल रही थीं. इसी बीच आरोपी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया और उन्हें धक्का दे दिया. हालांकि दीवार होने की वजह से टिक गईं. इसके बाद आरोपी ने उनके बाल पकड़े. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू किया. बताया जा रहा है कि सीएम आवास में 1 मिनट तक हंगामा चला. आपको बता दें कि आरोपी राजेश की मां ने रेखा गुप्ता से अपील की है कि उनके बेटे को माफ कर दें.

