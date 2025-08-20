Delhi NCRबड़ी ख़बर

CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

Avinay Mishra20 August 2025 - 2:31 PM
1 minute read

Delhi : सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला शख्स गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. उसकी उम्र की बात करें तो 41 साल उम्र है. बताया जा रहा है कि हमलावर पशु प्रेमी और डॉग लवर बताया जा रहा है. उसकी मां का कहना है कि बेघर कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दुखी हो गया था. आदेश से दुखी होकर वह दिल्ली आया था. बताया जा रहा है कि हमलावर कई सालों से पड़ोसियों से रोटियां इक्ट्ठा करता था. कुत्तों को खिलाता था.

आरोपी राजेश की मां ने की रेखा गुप्ता से अपील

दरअसल, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिल रही थीं. इसी बीच आरोपी ने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मार दिया और उन्हें धक्का दे दिया. हालांकि दीवार होने की वजह से टिक गईं. इसके बाद आरोपी ने उनके बाल पकड़े. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू किया. बताया जा रहा है कि सीएम आवास में 1 मिनट तक हंगामा चला. आपको बता दें कि आरोपी राजेश की मां ने रेखा गुप्ता से अपील की है कि उनके बेटे को माफ कर दें.

यह भी पढ़ें : रूपनगर में कांग्रेस का हंगामा, भगवंत मान सरकार ने दिखाया सख्त रुख

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra20 August 2025 - 2:31 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

20 August 2025 - 12:15 PM
Photo of संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक, जेल जाने पर नेता खो देंगे कुर्सी

संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक, जेल जाने पर नेता खो देंगे कुर्सी

20 August 2025 - 11:24 AM
Photo of दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

20 August 2025 - 11:19 AM
Photo of दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

20 August 2025 - 9:52 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

19 August 2025 - 7:22 PM
Photo of भाजपा सरकार पहले प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में काला कानून लाई, अब पैरेंट्स को सवाल भी पूछने नहीं दे रही : मनीष सिसोदिया

भाजपा सरकार पहले प्राइवेट स्कूलों के पक्ष में काला कानून लाई, अब पैरेंट्स को सवाल भी पूछने नहीं दे रही : मनीष सिसोदिया

19 August 2025 - 6:53 PM
Photo of ‘तिरंगे पर व्यापार, तिरंगे पर घोटाला…’, AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

‘तिरंगे पर व्यापार, तिरंगे पर घोटाला…’, AAP सांसद संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना

19 August 2025 - 6:36 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Photo of केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, लिए गए कई बड़े फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

19 August 2025 - 4:55 PM
Back to top button