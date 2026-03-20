Iran Attack On Israel : मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और हालात दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं. हाल ही में इजरायल द्वारा साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान की प्रतिक्रिया और तेज हो गई है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं. इसी कड़ी में ईरान ने इजरायल के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है, जिनमें हाइफा की रिफाइनरी भी शामिल है.

हाइफा और अशदोद में जोरदार धमाके

ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इजरायल के हाइफा शहर स्थित ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया. इसके अलावा अशदोद की रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया. हमले की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पूरी तरह रोक नहीं सका. हमले के बाद रिफाइनरी क्षेत्र में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए राहत और बचाव दल मौके पर जुटे हुए हैं. फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने इस बार इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा और दक्षिणी क्षेत्र अशदोद को निशाना बनाकर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है. बताया जा रहा है कि इस हमले में उन्नत बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो एक साथ कई चरणों में दागी गईं.

हाइफा स्थित रिफाइनरी इजरायल के लिए ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य केंद्र मानी जाती है. यहां बड़े पैमाने पर ईंधन और केमिकल उत्पाद तैयार होते हैं. देश की कुल ईंधन जरूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से पूरा होता है. ऐसे में इस ठिकाने पर हमला होने से इजरायल की ऊर्जा व्यवस्था, उद्योग और सैन्य सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है. हाइफा पोर्ट भारत और इजरायल के बीच व्यापारिक संबंधों में भी अहम भूमिका निभाता है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है.

उत्तर इजरायल भी निशाने पर

ईरान ने अब इजरायल के उत्तरी हिस्सों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. इस इलाके में दागी गई कई मिसाइलों में से कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने बीच में ही रोक लिया, लेकिन कई मिसाइलों का मलबा रिहायशी इलाकों में गिरा, जिससे नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. लगातार हो रहे हमलों से उत्तर इजरायल में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है.

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