फटाफट पढ़ें

नीतीश कुमार ने घटना की कड़ी निंदा की

दरभंगा में मंच से अपशब्द बोले गए

आरोपी मो रिजवी गिरफ्तार किया गया

बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा

वोटर यात्रा में विवाद बढ़ा

Bihar News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस-राजद के मंच से गाली देने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इस घटना को अत्यंत अशोभनीय बताया है.

बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. बीजेपी इसको लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है. सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने पर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने इसकी कड़ी आलोचना की है. इस बीच, दरभंगा पुलिस ने मंच से माइक पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले मो रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा है.

नीतीश कुमार ने घटना की कड़ी निंदा की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं.

दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी स्व॰ माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025

आरोपी मो रिजवी गिरफ्तार किया गया

बता दें कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं जो सासाराम से निकली थी और एक सितम्बर को पटना में संपन्न होगी. बुधवार को यह यात्रा दरभंगा पहुंची थी. दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नौशाद ने राहुल गांधी के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया था. नौशाद के कार्यक्रम में मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ जिसका वीडियो देश भर में वायरल हुआ. उसके बाद नौशाद ने सफाई देते हुए माफी मांग ली लेकिन, पुलिस की कार्रवाई और बीजेपी का हमला जारी है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप