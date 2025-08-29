Bihar

बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा…

Ajay Yadav29 August 2025 - 12:55 PM
2 minutes read
Bihar News :
बिहार में कांग्रेस-राजद के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम नीतीश कुमार ने की कड़ी निंदा, कहा...

फटाफट पढ़ें

  • नीतीश कुमार ने घटना की कड़ी निंदा की
  • दरभंगा में मंच से अपशब्द बोले गए
  • आरोपी मो रिजवी गिरफ्तार किया गया
  • बीजेपी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा
  • वोटर यात्रा में विवाद बढ़ा

Bihar News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस-राजद के मंच से गाली देने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने इस घटना को अत्यंत अशोभनीय बताया है.

बिहार के दरभंगा जिले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है. बीजेपी इसको लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है. सीएम नीतीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने पर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार ने इसकी कड़ी आलोचना की है. इस बीच, दरभंगा पुलिस ने मंच से माइक पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने वाले मो रिजवी को गिरफ्तार कर लिया है. बीजेपी नेताओं ने इस मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा है.

नीतीश कुमार ने घटना की कड़ी निंदा की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा है कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और उनकी माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं.

आरोपी मो रिजवी गिरफ्तार किया गया

बता दें कि 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं जो सासाराम से निकली थी और एक सितम्बर को पटना में संपन्न होगी. बुधवार को यह यात्रा दरभंगा पहुंची थी. दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नौशाद ने राहुल गांधी के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया था. नौशाद के कार्यक्रम में मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल हुआ जिसका वीडियो देश भर में वायरल हुआ. उसके बाद नौशाद ने सफाई देते हुए माफी मांग ली लेकिन, पुलिस की कार्रवाई और बीजेपी का हमला जारी है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 August 2025 - 12:55 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाले आरोपी पर कार्रवाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार

29 August 2025 - 12:08 PM
Photo of बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

बिहार में फिसली CM एमके स्टालिन की जुबान, राहुल गांधी की जगह कह दिया कुछ और, बीजेपी ने किया ट्रोल

29 August 2025 - 9:48 AM
Photo of ‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

‘पूरी राजनीति गाली-गलौज, गुंडागर्दी और अराजक…’, राहुल गांधी की यात्रा में PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बोले चिराग पासवान

28 August 2025 - 6:57 PM
Photo of ‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

28 August 2025 - 5:28 PM
Photo of Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

28 August 2025 - 4:28 PM
Photo of वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले- ‘अन्याय के खिलाफ…’

वोटर अधिकार यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी, जानकी मंदिर में की पूजा, तेजस्वी यादव बोले- ‘अन्याय के खिलाफ…’

28 August 2025 - 11:53 AM
Photo of बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट

बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया हाई अलर्ट

28 August 2025 - 10:43 AM
Photo of हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

हीरो एशिया कप 2025: बिहार के हॉकी प्रशिक्षुओं की अहम भूमिका, राजगीर में तैयारियां जोरों पर

27 August 2025 - 8:51 PM
Photo of “24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

“24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

27 August 2025 - 4:51 PM
Photo of Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

27 August 2025 - 4:01 PM
Back to top button