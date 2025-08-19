Bihar

सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

Ajay Yadav19 August 2025 - 2:42 PM
2 minutes read
Bihar News :
सीएम नीतीश कुमार ने 5353 अभ्यर्थियों को दिया रोजगार का सुनहरा मौका, बांटे नियुक्ति पत्र

फटाफट पढ़ें

  • सीएम ने 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए
  • 4835 लिपिक, 518 परिचारी की नियुक्ति हुई
  • अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गई
  • नव नियुक्तों को बेहतर वेतन-सेवाएं मिलीं
  • मंत्री और अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए

Bihar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं है. मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

वेतन और सेवाशर्तों में किया गया महत्वपूर्ण सुधार

ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया. मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक के पद हेतु नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन ईकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया.

राज्यभर में 5353 आश्रितों को मिली नियुक्ति

वर्तमान में राज्य सरकार ने शिक्षकों की तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है. अनुकम्पा पर नियुक्त होनेवाले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का वेतन एवं सेवाशर्त बेहतर हुआ है. आज पूरे राज्य में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी अर्थात् कुल 5353 आश्रितों की नियुक्ति की गई है. पटना जिले में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है.

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री को पुस्तक भेंटकर स्वागत किया.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री समेत कई मंत्री रहे शामिल

इस कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के निदेशक मयंक वरवड़े, शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव, शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार, पटना प्रमंडल के आयुक्त डॉ० चंद्रशेखर सिंह, प्राथमिक शिक्षा की निदेशक श्रीमती साहिला, पटना के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम० सहित अन्य वरीय अधिकारीगण एवं नियुक्तिपत्र पानेवाले लिपिक एवं परिचारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 2:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

नवादा में राहुल गांधी का BJP नेताओं को जबरदस्त जवाब, मुस्कुराते हुए दिया ऐसा जवाब कि सब रह गए दंग

19 August 2025 - 12:19 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

सीएम नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान का किया व्यापक निरीक्षण

18 August 2025 - 3:19 PM
Photo of राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में विपक्षी एकजुट, पप्पू यादव ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप

18 August 2025 - 1:00 PM
Photo of सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

सीएम नीतीश कुमार ने किया हीरो एशिया कप 2025 के शुभंकर ‘चांद’ और ट्रॉफी का भव्य अनावरण

18 August 2025 - 12:09 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आमने-सामने आए BJP-JDU, संसार पोखर के भूमिपूजन को लेकर हुआ विवाद

17 August 2025 - 7:11 PM
Photo of ‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

‘क्या हमें किसी की बहू – बेटी के सीसीटीवी वीडियो साझा करने चाहिए?’, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर EC का जवाब

17 August 2025 - 4:31 PM
Photo of ‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

17 August 2025 - 2:22 PM
Photo of ‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

‘कंस की तरह इनका…’, गिरिराज सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा पर साधा निशाना

17 August 2025 - 2:09 PM
Photo of ‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

‘देश के हालात आपातकाल से भी ज्यादा बदतर’, लालू यादव का मोदी सरकार पर हमला

17 August 2025 - 1:52 PM
Photo of राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

राहुल गांधी पहुंचे सासाराम, थोड़ी देश में ‘वोट अधिकार यात्रा’ होगी शुरू

17 August 2025 - 12:59 PM
Back to top button