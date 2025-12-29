Jawaharlal Nehru Historical Stories : देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शौकीन जीवनशैली के बारे में तो लगभग हर कोई जानता है। उनके जीवनशैली के संदर्भ में कई रोचक और ऐतिहासिक किस्से हैं, जिनमें उनके आलीशान जीवन और खास आदतों का उल्लेख होता है। उनका जीवन एक तरह से राजशाही था, जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ में शाही ठाठ-बाठ का पुट था।

सीगरेट लाने विमान को भेजे जाने का किस्सा

एक किस्सा है जब जवाहरलाल नेहरू भोपाल के दौरे पर गए थे। वह राजभवन में ठहरे हुए थे और खाने के बाद सिगरेट पीने के शौकीन थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी पसंदीदा सिगरेट “स्टेट एक्सप्रेस 555” राजभवन में मौजूद नहीं है, तो इस स्थिति को हल करने के लिए तत्कालीन अधिकारियों ने एक विमान इंदौर भेजा। विमान से सिगरेट लाने का यह किस्सा उस समय के राजशाही ठाठ का प्रतीक बन गया। स्टेट एक्सप्रेस 555 उन दिनों का एक मशहूर सिगरेट ब्रैंड हुआ करता था, और यह नेहरू जी की प्रिय थी।

जब भोपाल की महारानी ने…

इसी तरह, एक और किस्सा है जब भोपाल की महारानी ने नेहरू जी को अपने घर पर रुकने का निमंत्रण दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे ही राज्यपाल विनायक पतासकर को यह जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत नेहरू जी को सलाह दी कि चूंकि वह एक आधिकारिक यात्रा पर हैं, इसलिए राजभवन ही उनके रुकने के लिए उपयुक्त स्थान होगा। यह भी दिखाता है कि नेहरू जी के जीवन में शाही शिष्टाचार और व्यवस्था का पालन कितना महत्वपूर्ण था।

कपड़े धुलने के लिए लंदन जाने वाला किस्सा…

इसके अलावा, और भी कई किस्से हैं जो नेहरू जी की शाही जीवनशैली को दर्शाते हैं। एक और रोचक किस्सा यह है कि मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के कपड़े लंदन में धुलने के लिए भेजे जाते थे। यह एक और संकेत था उनके उच्च जीवन स्तर का।

लंदन से नाई के लिए भेजी थी घड़ी

जवाहरलाल नेहरू के नाई से जुड़ा एक किस्सा भी प्रसिद्ध है। उनके नाई, जो राष्ट्रपति भवन से आते थे, हमेशा देर से पहुंचते थे। जब नेहरू जी ने इसका कारण पूछा, तो नाई ने बताया कि उसके पास घड़ी नहीं है, जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाते। इसके बाद नेहरू जी ने लंदन से अपने नाई के लिए एक नई घड़ी भेजी थी। यह किस्सा नेहरू जी के विचारशील और दयालु स्वभाव को भी दर्शाता है।

इन किस्सों से यह साफ़ पता चलता है कि नेहरू जी का जीवन न केवल शाही था, बल्कि उसमें एक व्यक्ति की संवेदनशीलता और आदर्श भी झलकते थे।

