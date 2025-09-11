विदेश

यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

Ajay Yadav11 September 2025 - 10:12 AM
2 minutes read
USA News :
यूनिवर्सिटी डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

USA News : अमेरिकी कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उन्हें बुधवार को यूटा के एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान निशाना बनाया गया. हमले के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में चार्ली किर्क की मौत की पुष्टि की. इस हत्या ने पूरे अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की ओर ध्यान खींचा है. चार्ली किर्क ने युवा रिपब्लिकन मतदाताओं को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई थी. वह इजरायल के प्रबल समर्थक माने जाते थे.

भाषण के दौरान मारी गई गोली

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘महान और दिग्गज चार्ली किर्क अब हमारे बीच नहीं रहे. अमेरिका के युवाओं की भावना को जितनी गहराई से चार्ली समझते थे कोई नहीं समझ सकता था. यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने इस घटना को राज्य के लिए काला दिन बताया, उन्होंने कहा, ‘यह हमारे देश के लिए सबसे दुखद दिन है. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह एक राजनीतिक हत्या है.’ 31 वर्षीय किर्क ‘अमेरिकन कमबैक टूर’ के तहत कैंपस में भाषण दे रहे थे, तभी गोलीबारी हुई. अधिकारियों ने बताया कि एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है.

सफेद तंबू के नीचे भाषण दे रहे थे किर्क

इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किर्क की गर्दन पर गोली लगते दिखाई दे रही है. वीडियो में किर्क एक सफेद तंबू के नीचे हाथ में माइक्रोफोन पकड़े बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. तभी एक गोली चलती है और किर्क अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनकी गर्दन के बाई ओर से ढेर सारा खून बह रहा होता है. समाचार एजेंसी एपी ने पुष्टि की है कि ये वीडियो यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में लिए गए थे.

विश्वविद्यालय कैंपस खाली कराया गया

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोली लगने के बाद उनके शरीर से काफी खून बह गया. अधिकारियों के अनुसार, गोली केवल एक ही चली थी. गोलीबारी से ठीक पहले किर्क एक श्रोता से सामूहिक गोलीबारी और बंदूक हिंसा के बारे में सवाल कर रहे थे. यूटा वैली विश्वविद्यालय ने बताया कि परिसर को तुरंत खाली करवा कर बंद कर दिया गया जो लोग कैंपस में मौजूद थे, उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षित बाहर निकाले जाने तक वहीं रहने के लिए कहा गया.

किर्क की हत्या पर अमेरिकी राजनीति में उबाल

किर्क की हत्या ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है. ट्रंप के साथ-साथ डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी हिंसा की कड़ी निंदा की है. इसके अलावा, किर्क के रिपब्लिकन सहयोगियों ने भी इसकी निंदा की है. कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक्स पर लिखा, ‘चार्ली किर्क पर हमला घृणित, घिनौना और निंदनीय है.’ न्यूसम ने पिछले मार्च में अपने पॉडकास्ट पर किर्क की मेजबानी की थी. पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य गैब्रिएल गिफोर्ड्स ने कहा, ‘चार्ली किर्क की हत्या से मेरा दिल टूट गया है. मेरी गहरी संवेदनाएं उनकी पत्नी, दो छोटे बच्चों और दोस्तों के साथ हैं.’

