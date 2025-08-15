Other States

बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

Ajay Yadav15 August 2025 - 1:14 PM
Bus Accident :
फटाफट पढ़ें

  • बर्धमान में बस-ट्रक टक्कर में 10 की मौत
  • हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं
  • सभी यात्री गंगा स्नान करके बिहार लौट रहे थे
  • बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया
  • पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है

Bus Accident : पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में 15 अगस्त की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. बस और ट्रक की भीषण टक्कर में दस यात्रियों की मौत हो गई. सभी यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं. इस घटना में तीस से अधिक यात्री घायल हो गए. हादसा होते ही स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और आनन-फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एंबुलेंस की सहायता से बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया

घटना के संबंध में बताया गया कि बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें पांच बच्चे भी शामिल थे. सभी लोग गंगा स्नान कर बस से बिहार वापस लौट रहे थे. इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर फागुपुर के पास बस खड़े ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री अंदर फंस गए. हादसे में 10 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें 2 महिला और 8 पुरूष शामिल हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और राहत बचाव कार्य तुरंत ही शुरू कर दिया.

क्रेन से बस को ट्रक से अलग किया गया

घटना की सूचना मिलते ही बर्धमान जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. क्रेन की मदद से बस को ट्रक से अलग किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया. हादसे को लेकर माना जा रहा है कि सड़क पर ट्रक का बिना चेतावनी खड़ा होना और बस की तेज रफ्तार, दुर्घटना की बड़ी वजह हो सकती है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहे हैं.

