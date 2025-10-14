Other States

मुंबई में ‘बुलडोजर बाबा’ और ‘देवाभाऊ’ के पोस्टर छाए, बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग तेज

Ajay Yadav14 October 2025 - 12:53 PM
1 minute read
Mumbai News :
मुंबई में ‘बुलडोजर बाबा’ और ‘देवाभाऊ’ के पोस्टर छाए, बीएमसी चुनाव से पहले सियासी जंग तेज

फटाफट पढ़ें

  • मुंबई में बीएमसी चुनाव पोस्टरबाजी
  • योगी व फडणवीस पोस्टर में बुलडोजर
  • बीजेपी, शिवसेना व एनसीपी साथ चुनाव
  • कांग्रेस इकाइयां स्वतंत्र चुनाव की तैयारी
  • 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश

Mumbai News : बीएमसी चुनाव करीब आते ही मुंबई में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है. शहर के कई इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं. सीएम योगी के पोस्टरों पर आई लव बुलडोजर बाबा और फडणवीस के पोस्टरों पर “आई लव देवाभाऊ” के साथ बुलडोजर का चित्र दिख रहा है.

बीएमसी चुनाव से पहले दलों में हलचल

मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं. बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वही महा विकास अघाड़ी के दलों में अभी गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे की मनसे के साथ गठबंधन कर सकती है, जबिक कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी के साथ या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है.

कांग्रेस इकाइयां चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगी

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी की स्थानीय इकाइयां आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की इच्छा रखती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है. चेन्निथला ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय स्तर के समीकरणों और इकाइयों पर आधिरित होते हैं. उन्होंने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के सवाल पर कहा कि यह चुनाव केवल स्थानीय समीकरणों पर आधारित होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाने का आदेश राज्य चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को दिया है. इसके बाद से चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है. माना जा रहा है कि इस साल दिसबंर या अगले साल जनवरी में हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 October 2025 - 12:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकवादी ढेर

14 October 2025 - 10:07 AM
Photo of ‘लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए….’, दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान  

‘लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाने देना चाहिए….’, दुर्गापुर गैंगरेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का बेतुका बयान  

12 October 2025 - 5:09 PM
Photo of D-कंपनी के नाम पर रिंकू सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी, पूर्व विधायक को धमकी देने वाले आरोपी का खुलासा

D-कंपनी के नाम पर रिंकू सिंह से 5 करोड़ की रंगदारी, पूर्व विधायक को धमकी देने वाले आरोपी का खुलासा

10 October 2025 - 3:15 PM
Photo of बिहार चुनाव में सियासी तनाव तेज, संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बिहार चुनाव में सियासी तनाव तेज, संजय निरुपम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

9 October 2025 - 3:49 PM
Photo of बिलासपुर में बस पर मलबा गिरने से 18 यात्रियों की मौत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का भी ऐलान

बिलासपुर में बस पर मलबा गिरने से 18 यात्रियों की मौत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का भी ऐलान

8 October 2025 - 8:01 AM
Photo of गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा

गोवा को डर और भ्रष्टाचार से आजाद कराएंगे : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा

7 October 2025 - 10:54 AM
Photo of जलपाईगुड़ी में राहत कार्य के दौरान बवाल, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला

जलपाईगुड़ी में राहत कार्य के दौरान बवाल, सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमला

6 October 2025 - 2:20 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से तबाही, दार्जिलिंग में पुल टूटा, 6 की मौत

पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से तबाही, दार्जिलिंग में पुल टूटा, 6 की मौत

5 October 2025 - 3:46 PM
Photo of पैगंबर मुहम्मद का नाम जमीन पर लिखे जाने पर भारी विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पैगंबर मुहम्मद का नाम जमीन पर लिखे जाने पर भारी विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

29 September 2025 - 2:53 PM
Photo of भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, ट्रॉफी लेने से इनकार पर संजय राउत ने जताई नाराजगी

भारत ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, ट्रॉफी लेने से इनकार पर संजय राउत ने जताई नाराजगी

29 September 2025 - 1:01 PM
Back to top button