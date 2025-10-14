फटाफट पढ़ें

Mumbai News : बीएमसी चुनाव करीब आते ही मुंबई में पोस्टरबाजी शुरू हो गई है. शहर के कई इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगे हैं. सीएम योगी के पोस्टरों पर आई लव बुलडोजर बाबा और फडणवीस के पोस्टरों पर “आई लव देवाभाऊ” के साथ बुलडोजर का चित्र दिख रहा है.

बीएमसी चुनाव से पहले दलों में हलचल

मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं. बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, वही महा विकास अघाड़ी के दलों में अभी गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाई है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना राज ठाकरे की मनसे के साथ गठबंधन कर सकती है, जबिक कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी के साथ या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है.

कांग्रेस इकाइयां चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगी

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी की स्थानीय इकाइयां आगामी स्थानीय निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने की इच्छा रखती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है. चेन्निथला ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय स्तर के समीकरणों और इकाइयों पर आधिरित होते हैं. उन्होंने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के सवाल पर कहा कि यह चुनाव केवल स्थानीय समीकरणों पर आधारित होते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाने का आदेश राज्य चुनाव आयोग और महाराष्ट्र सरकार को दिया है. इसके बाद से चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में लगा हुआ है. माना जा रहा है कि इस साल दिसबंर या अगले साल जनवरी में हो सकते हैं.

