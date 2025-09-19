Bihar

विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

Ajay Yadav19 September 2025 - 1:05 PM
1 minute read
Bihar News :
विजय सिन्हा का तीखा वार: कांग्रेस-आरजेडी पर लगाया लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप

फटाफट पढ़ें

  • विजय सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा
  • घुसपैठियों को बसाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया
  • चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भ्रम फैलाने की बात कही
  • राहुल-प्रियंका की यात्रा को बताया चुनावी पिकनिक
  • बिहार को जागीर समझने की सोच को किया खारिज

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को मीडिया से बातचीत में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेला है. वहीं, आरजेडी जो कांग्रेस के ही सहयोग से बनी थी, अब उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर घुसपैठिए को स्थापित करने, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी लेने और उन्हें भारत का नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

कांग्रेस-आरजेडी का खेल अब नहीं चलेगा

विजय सिन्हा ने कहा कि जब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने कार्रवाई की तो इसके खिलाफ गलतफहमी फैलाई जा रही हैं. ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं. इस तरह की सोच वाले लोग राष्ट्र के हित के लिए नहीं, बल्कि देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं. कांग्रेस और आरजेडी का यह खेल अब नहीं चलेगा. हर भारतीय को सावधान होना है. सच को जानना है. ये भ्रम फैलाकर खेल खेलने का काम कर रहे हैं.

बिहार लोकतंत्र की भूमि है

बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज (शुक्रवार) को बड़ी बैठक होने वाली है. 24 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग आने वाले हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, “ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं. वे राजनीति को अपनी निजी जागीर समझते हैं और अपनी जमीन बढ़ाने के लिए खेल खेलना चाहते हैं आरजेडी और कांग्रेस के लोग, यह भूल जाते हैं कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है, जो परिवाद और जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा. अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 September 2025 - 1:05 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

चुनाव से पहले RJD में दरार? रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप की बयानबाजी ने बढ़ाई तेजस्वी की मुश्किलें

19 September 2025 - 12:06 PM
Photo of चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

चुनावी साल में नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने मिलेगा 1000 रुपये

18 September 2025 - 11:33 AM
Photo of बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

बक्सर में गरजे गिरिराज सिंह: सीमांचल की डेमोग्राफी बदलेगी, नहीं दिखेंगे रोहिंग्या

17 September 2025 - 7:33 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Photo of PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

PM मोदी के कान में पप्पू यादव ने कुछ कहा तो ठहाके लगाने लगे प्रधानमंत्री, हर तरफ हो रही चर्चा

16 September 2025 - 7:59 AM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

Bihar Election 2025: राहुल-प्रियंका की धुआंधार एंट्री से गरमाई सियासत, क्या नीतीश की कुर्सी हिलने वाली है?

15 September 2025 - 12:24 PM
Photo of पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

पटना मेट्रो: रेड लाइन पर रफ्तार होगी 40 किमी/घंटा, 29 सितंबर से शुरू हो सकती है सेवा

14 September 2025 - 7:49 PM
Photo of पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

पटना मेट्रो सेवा का पहला चरण जल्द होगा शुरू: न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक होगा संचालन, यात्रा होगी तेज और सुरक्षित

13 September 2025 - 10:36 PM
Back to top button