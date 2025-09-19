फटाफट पढ़ें

विजय सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा

घुसपैठियों को बसाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया

चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भ्रम फैलाने की बात कही

राहुल-प्रियंका की यात्रा को बताया चुनावी पिकनिक

बिहार को जागीर समझने की सोच को किया खारिज

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को मीडिया से बातचीत में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल खेला है. वहीं, आरजेडी जो कांग्रेस के ही सहयोग से बनी थी, अब उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर घुसपैठिए को स्थापित करने, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी लेने और उन्हें भारत का नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

कांग्रेस-आरजेडी का खेल अब नहीं चलेगा

विजय सिन्हा ने कहा कि जब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने कार्रवाई की तो इसके खिलाफ गलतफहमी फैलाई जा रही हैं. ऐसे लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं. इस तरह की सोच वाले लोग राष्ट्र के हित के लिए नहीं, बल्कि देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं. कांग्रेस और आरजेडी का यह खेल अब नहीं चलेगा. हर भारतीय को सावधान होना है. सच को जानना है. ये भ्रम फैलाकर खेल खेलने का काम कर रहे हैं.

बिहार लोकतंत्र की भूमि है

बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में आज (शुक्रवार) को बड़ी बैठक होने वाली है. 24 तारीख को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये लोग आने वाले हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, “ये लोग चुनाव में पिकनिक मनाने आते हैं. वे राजनीति को अपनी निजी जागीर समझते हैं और अपनी जमीन बढ़ाने के लिए खेल खेलना चाहते हैं आरजेडी और कांग्रेस के लोग, यह भूल जाते हैं कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है, जो परिवाद और जमींदारी को स्वीकार नहीं करेगा. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा. अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला नहीं बनेगा.

