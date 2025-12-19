Bihar News : चोरों ने SBI के दो ATM को बनाया निशाना, मिनटों में उड़ा ले गए लाखों रुपए

Bihar News : बिहार के बेतिया जिले में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले दुकानों, घरों और बाइकों की चोरी हो रही थी, लेकिन अब चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। मामला बिहार के बेतिया जिले का है, जहां गुरुवार रात चोर जिले के अंदर दो SBI के एटीएम काटकर लाखों रुपये उड़ा ले गए। चोरी की घटनाओं के बढ़ने से आम लोगों में डर का माहौल है। वहीं चोर बेखौफ होकर धूम रहे हैं। जिसको लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

गैस कटर की मदद से काटा ATM

ठंड और कोहरे के कारण बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। शहर के अलग-अलग स्थानों पर चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम काटकर लाखों रुपये की चोरी की। चोरों ने पहले नगर थाना क्षेत्र के पास घटना को अंजाम दिया, जहां आलोक भारती स्कूल के पास स्थित एसबीआई एटीएम को चोरों ने गैस कटर की मदद से काटा, और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। इसी तरीके से नौतन थाना क्षेत्र के गहीरी इलाके में दूसरी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए।

लोगों ने पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल

जानकारी के मुताबिक चोरों ने एटीएम से करीब 12 लाख 52,000 रुपए चोरी किए। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के रात्रि गश्ती व्यवस्था पर सवाल उठए। लोगों ने कहा कि, अगर गश्ती ठीक होती तो इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना आसान नहीं होता। स्थानीय लोगों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सूचना पाकर पुलिस एफएसएल टॉम और डॉग स्क्वाड के साथ घटना स्थल आ पहुंची, साथ ही आसपास लगे CCTV की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। जिसके बाद पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है।

