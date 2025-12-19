Punjab

लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

Karan Panchal19 December 2025 - 3:20 PM
1 minute read
Ludhiana Elections
लुधियाना में चुनावी जीत पर मचा बवाल, 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज

Ludhiana Elections : लुधियाना में ब्लॉक समिति चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में फायरिंग और पत्थरबाजी भी हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने इस मामले में 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 6 के नाम शामिल हैं और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए देर रात छापेमारी की। इनमें पूर्व सरपंच जसवीर, अजयवीर, उदयवीर, सरपंच निंदा, तेजिंदर उर्फ लाडी, पंच पूजा, और हरपाल सिंह उर्फ बब्बू का नाम शामिल है।

AAP ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार

इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता और AAP कार्यकर्ता के बीच बहस होती नजर आ रही है। बहस के बाद पहले पत्थरबाजी हुई और फिर फायरिंग की घटना घटी। AAP ने इस झड़प के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। गुस्साए AAP कार्यकर्ताओं ने लुधियाना-मलेरकोटला रोड पर बीती रात जाम भी लगा दिया था।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।

