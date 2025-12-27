Bihar News : दीवार गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Bihar News : भागलपुर में कजरैली थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। जिसमें एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है।

घर नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हुए

जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चे का नाम सुदामा है। बच्चे के पिता ने बताया कि पड़ोसी के बेटे बादल, सुदामा को खेलने को ले गया था। जिसके बाद काफी देर तक बच्चा घर नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हो गए। तभी पड़ोसी ने घर आकर बताया कि बच्चा चहारदीवारी की दीवार के नीचे दब गया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जिसके बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मासूम बच्चे को अस्पताल ले गए। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे के मौत के बाद परिजनों में कोहराम छा गया है। परिजनों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

