विदेश

बांग्लादेश में हिंदू बन रहे निशाना, HRCBM ने जताई गंभीर चिंता, कट्टरपंथियों के गलत आरोप

Karan Panchal27 December 2025 - 3:42 PM
2 minutes read
Bangladesh Violence
बांग्लादेश में हिंदु बन रहे निशाना, HRCBM ने जताई गंभीर चिंता, कट्टरपंथियों के गलत आरोप

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर ईशनिंदा के झूठे आरोप में घटनाएं बढ़ती जा रही है। जिसको लेकर ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज (HRCBM) ने गंभीर चिंता जताई है।

झूठे आरोपों का इस्तेमाल अब अल्पसंख्यकों को परेशान करने, उनकी संपत्ति पर कब्जा करने और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जिसका साफ मतलब है कि वह हिंदुओं को टारगेट बना कर मार रहे हैं।

दीपू चंद्र हत्या मामले में 12 लोग गिरफ्तार

कुछ दिन पहले बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक दीपू चंद्र पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, और उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर जला दिया था। बाद में कट्टरपंथियों ने इस्लामी नारे लगाए। हालांकि दीपू चंद्र के खिलाफ ईशनिंदा का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का ऐलान किया।

शेख हसीना के सरकार गिरने से बढ़ी हिंसा

जानकारी के मुताबिक शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद कट्टरपंथी ताकतें ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। इससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर संकट है। 2025 की पहली छमाही में 258 सांप्रदायिक हमले दर्ज किए गए, जिनमें 27 लोगों की हत्या और कई मंदिरों पर हमले किए गए। HRCBM ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर इन मामलों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो अल्पसंख्यक समुदाय में डर और बढ़ेगा।

उस्मान हादी को मारी गोली

बांग्लादेश में कुछ दिन पहले शेख हसीना के विरोधी उस्मान हादी को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें की उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे

बांग्लादेश सरकार ने की हिंसा की निंदा

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा की है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह कदम काफी नहीं हैं। इस तरह घटना ने देश में कानून-व्यवस्था और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि झूठे आरोपों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें- अयोध्या में VIP पास पर लगी रोक, दर्शन और आरती के लिए होगी समस्या

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal27 December 2025 - 3:42 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Pakistan News : पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, खैबर-पख्तूनख्वा CM के साथ मारपीट

Pakistan News : पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, खैबर-पख्तूनख्वा CM के साथ मारपीट

27 December 2025 - 1:48 PM
Photo of विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

विदेश में एक और भारतीय छात्र की दिनदहाड़े हत्या, दूतावास ने जताया शोक

26 December 2025 - 12:45 PM
Photo of अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर किया सटीक हवाई हमला

अमेरिका ने नाइजीरिया में आईएसआईएस पर किया सटीक हवाई हमला

26 December 2025 - 8:48 AM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

24 December 2025 - 5:00 PM
Photo of कनाडा में भारतीय युवती की रहस्यमयी हत्या! टोरंटो पुलिस ने जारी किया देशभर में फर्स्ट-डिग्री मर्डर वारंट

कनाडा में भारतीय युवती की रहस्यमयी हत्या! टोरंटो पुलिस ने जारी किया देशभर में फर्स्ट-डिग्री मर्डर वारंट

24 December 2025 - 1:49 PM
Photo of न्यूजीलैंड में सिखों का धार्मिक जुलूस रोका गया, जीसस-जीसस के लगाए नारे

न्यूजीलैंड में सिखों का धार्मिक जुलूस रोका गया, जीसस-जीसस के लगाए नारे

23 December 2025 - 4:49 PM
Photo of अमेरिका में बड़ा हादसा, नेवी का मेडिकल प्लेन क्रैश, 5 की मौत

अमेरिका में बड़ा हादसा, नेवी का मेडिकल प्लेन क्रैश, 5 की मौत

23 December 2025 - 12:33 PM
Photo of ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

23 December 2025 - 12:10 PM
Photo of Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा चरम पर, NCP नेता को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

Bangladesh Violence : बांग्लादेश में हिंसा चरम पर, NCP नेता को घर में घुसकर मारी गोली, हालत गंभीर

22 December 2025 - 7:33 PM
Photo of इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

इंडोनेशिया में दर्दनाक सड़क हादसा, बैरियर से टकराई तेज रफ्तार बस, 16 की मौत

22 December 2025 - 5:11 PM
Back to top button