Ayodhya : राम मंदिर अयोध्या को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रामलला के दर्शनों के लिए VIP पास को लेकर बड़ा अपडेट है। भगवान राम के दर्शनों को भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पधार रहें है।

भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने शनिवार से VIP पास नहीं जारी करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि आज से किसी भी शख्स के लिए 1 जनवरी तक वीआईपी पास जारी नहीं किए जाएंगे।

VIP पास जारी करने पर रोक

नए साल के मौके पर अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। 1 जनवरी तक VIP दर्शन के पास पहले ही बुक हो चुके हैं, और रामलला की मंगला आरती के लिए भी पास बुक हो चुके हैं।

इसी कारण मंदिर प्रशासन ने शनिवार से VIP पास जारी करने पर रोक लगा दी है। जिनके पास पहले से पास हैं, वे दर्शन कर सकेंगे, लेकिन अब एक जनवरी तक कोई नया VIP पास जारी नहीं होगा।

29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह के मौके पर 5 दिन तक धार्मिक आयोजन होंगे। 27 दिसंबर से वैदिक अनुष्ठान शुरू होंगे, जबकि 29 दिसंबर से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 31 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर बड़े धार्मिक आयोजन होंगे।

इस अवसर पर देशभर से संत, धर्माचार्य और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ की उम्मीद है, और इसे नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन और पुलिस पहले से तैयार हैं।

