Pakistan News : पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल, खैबर-पख्तूनख्वा CM के साथ मारपीट

Pakistan News : पाकिस्तान के राजनीतिक हालत बेहद खराब हैं। कुछ दिन पहले ही इमरान खान की मौत की खबर थी। जिसको लेकर PTI समर्थकों ने रोड़ पर जमकर हंगामा किया। वहीं इसके कुछ दिन बाद कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी को 17-17 साल की सजा सुनाई है। अब पाकिस्तान पंजाब के CM सोहेल अफरीदी से जमकर मारपीट की खबर सामने आई है। जिसके बाद से पाकिस्तान में राजनीतिक उलट-फेर की चर्चा तेज हो गई है।

CM सोहेल अफरीदी के साथ की मारपीट

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल अफरीदी के साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की, और उनके प्रतिनिधियों के साथ बदसलूकी भी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

CM अफरीदी के कार्यकर्ता गिरफ्तार

वीडियो में दिख रहा है कि CM अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते नजर आए। तभी CM के साथी फतेह उल्लाह बुर्की बीच में आ जाते हैं। जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ मारपीट और धक्का देकर उन्हें विधानसभा से बाहर निकालने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होनें कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं के वाहन और रास्ते रोके गए, कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया और सांसदों के साथ भी बदसलूकी की।

पहले भी अफरीदी के साथ हुई मारपीट

इससे पहले भी जब सोहेल अफरीदी रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान से मिलने गए थे, तो पुलिस ने उनके साथ मारपीट कर, उनके बाल नोचे और जमीन पर गिरा दिया। जानकारी के मुताबिक अफरीदी जिस समय जेल पहुंचे थे तब वहां भारी सुरक्षा तैनात थी और PTI समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। जिस कारण हालात और बिगड़ गए थे।

अफरीदी हालात सुधारने में रहे नाकाम- राज्य मंत्री

पाकिस्तान के न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने 1 दिसंबर को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की स्थिति बहुत खराब हो गई है। यह बयान उन्होंने उस समय दिया, जब अफरीदी के समर्थन में सेंट्रल जेल रावलपिंडी के बाहर रातभर धरना दिया गया था।

मलिक ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी हालात सुधारने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। उनका कहना था कि अफरीदी न तो केंद्र सरकार के साथ तालमेल बना रहे हैं और न ही जरूरी स्थानों पर कोई ठोस कार्रवाई कर रहे हैं।

