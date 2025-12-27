शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर दी चेतावनी, कहा- खतरे को नजरअंदाज न करें

Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की है। प्रधानमंत्री की हार पर खुश होना मतलब भारत की हार पर खुश होने जैसा है। थरूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए।

पंडित जवाहरलाल नेहरू को किया याद

पाकिस्तान (Pakistan) अपनी सैन्य रणनीति बदल रहा है। वह हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और छिपकर हमला करने की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए बताया कि अगर भारत मर गया, तो कौन जिएगा।

पाकिस्तान में नाम मात्र की नागरिक सरकार

पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर थरूर ने कहा कि वह बेहद समस्याग्रस्त देश है। उन्होंने कहा कि वहां नाम मात्र की नागरिक सरकार है, असली ताकत सेना के हाथ में है। नीति निर्धारण में सेना का दबदबा रहता है और उसी के हिसाब से फैसले होते हैं।

भारत नहीं कर सकता नजरअंदाज

शशि थरूर ने कहा कि- पाकिस्तान पहले ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमलों का सहारा ले चुका है और अब वह और ज्यादा खतरनाक तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता।

