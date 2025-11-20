Bihar

Karan Panchal20 November 2025 - 3:35 PM
1 minute read
Bihar CM Oath
Bihar CM Oath : नीतीश कुमार के CM बनने पर तेजस्वी यादव का X ट्वीट, कहा- लोगों की आशाओं पर...

Bihar CM Oath : नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 25 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को इस बार भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे।

तेजस्वी यादव ने किया X ट्वीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा- आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्रिपरिषद् के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशा है नई सरकार जिम्मेदारीपूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों एवं घोषणाओं को पूरा करेगी तथा बिहारवासियों के जीवन में सकारात्मक व गुणात्मक परिवर्तन लाएगी।

श्रेयसी सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ

श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। लगातार दूसरी बार श्रेयसी सिंह विधायक बनी हैं। श्रेयसी सिंह राजपूत समाज से आती हैं।

बता दें कि राजग ने बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की, जिनमें भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के चार विधायक शामिल हैं।

चिराग पासवान के दो नेताओं ने ली शपथ

भारतीय जनता पार्टी से 14, जनता दल युनाइटेड से 8, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास से) 2 और हम व रालोमो से 1-1 नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। चिराग पासवान की पार्टी से नीतीश कैबिनेट में संजय कुमार और संजय कुमार सिंह दो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इस जीत से लोजपा समेत चिराग पासवान की मां भी काफी उत्साहित हैं।

