Delhi car Blast : दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार धमाके के आरोपी डॉ. उमर नबी के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े होने के खुलासे के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने विश्वविद्यालय और इससे जुड़े आतंकवादियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहला मामला नहीं है जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कोई छात्र आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया।

पूर्व छात्र मिर्जा शादाब बेग का आतंकवाद से कनेक्शन

इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग पहले अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रह चुका है। बेग ने 2007 में फरीदाबाद स्थित कॉलेज से बीटेक (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन) पूरी की थी। उसी वर्ष अहमदाबाद में हुए सीरियल धमाकों में भी उसका नाम सामने आया था।

सूत्रों के अनुसार, पढ़ाई के दौरान ही वह इन हमलों की योजना में शामिल था। वर्तमान में वह फरार है और अफगानिस्तान में होने की संभावना जताई जा रही है।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि

अल-फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी, और 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला।

बेग की आतंकवादी गतिविधियां

अहमदाबाद धमाकों से करीब 15 दिन पहले बेग वहां पहुंचा और पूरे शहर की रेकी की।

की। तीन टीमों के साथ मिलकर उसने धमाकों की योजना, लॉजिस्टिक, आईईडी फिटिंग और बैग बम तैयार करने का काम संभाला।

2007 में गोरखपुर में हुए सिलसिलेवार धमाकों में भी उसका नाम सामने आया, जिसमें छह लोग घायल हुए थे। गोरखपुर पुलिस ने बाद में उसकी संपत्ति कुर्क कर दी।

फरार और इनाम

2008 में इंडियन मुजाहिदीन नेटवर्क के खुलासे के बाद से मिर्जा शादाब बेग फरार है। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर धमाकों में शामिल होने के आरोपों के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सूत्रों के अनुसार, 2019 में वह आखिरी बार अफगानिस्तान में देखा गया था।

बता दें कि डॉ. उमर नबी और अल-फलाह यूनिवर्सिटी का लिंक, साथ ही मिर्जा शादाब बेग का इतिहास, सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस मामले में जांच लगातार जारी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील कदम उठाए जा रहे हैं।

