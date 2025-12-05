मनोरंजन

Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट, फिनाले से दो दिन पहले कौन हुआ बेघर

Karan Panchal5 December 2025 - 1:33 PM
2 minutes read
Bigg Boss 19 Grand Finale
Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट, फिनाले से दो दिन पहले कौन हुआ बेघर

Bigg Boss 19 Grand Finale : बिग बॉस के फिनाले में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके साथ शो को टॉप 5 कंटेस्टेंट भी मिल गए हैं। इस बीच शो के मिड वीक एविक्शन में एक और कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गए हैं।

बिग बॉस-19 के सीजन में लड़ाइयां, दोस्तियां और आखिरी तक टिके रहने की होड़ भरपूर देखने को मिली। 7 दिसंबर को रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है।

इस कंटेस्टेंट का सफर बस यहीं तक का

इस हफ्ते घर में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, मालती चाहर, प्रणित मोरे और अमाल मलिक नॉमिनेट थे। फिनाले से पहले बिग बॉस ने घर में एक टास्क हुआ, जिसमें सभी नॉमिनेट सदस्यों को गार्डन एरिया में बुलाया गया और अपनी-अपनी तस्वीर को एक एक्सप्लोसिव में डालने को कहा।

बिग बॉस कहते हैं कि जिस सदस्य की फोटो डालने पर लाल बत्ती जलेगी, वो घर से सीधे-सीधे बेघर हो जाएगा। टास्क में मालती चाहर के फोटो डालने पर बत्ती लाल हो गई, जिसके बाद वें घर से बेघर हो जाती हैं।

प्रणित और अमाल से नाराज़ हुई मालती

बता दें कि एविक्शन से पहले मालती और प्रणीत की लड़ाई हुई थी। इसके कारण वह मालती से माफी मांगते हैं। लेकिन वह उसे माफ करने से मना कर देती हैं। जबकि तान्या मित्तल और गौरव खन्ना दोनों उन्हें प्रणीत और अमाल को गले लगाने के लिए कहते हैं, तो वह उनकी बातों को नजरअंदाज करती हैं। मालती अमाल से कहती हैं कि पूर सीजन में उन्होंने जैसा उनके साथ बर्ताव किया उसके लिए वह माफी डिजर्व नहीं करता।

कौन बने टॉप 5 कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 से मालती चाहर बाहर होने के बाद तान्या मित्तल, गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट बने। 7 दिसंबर को शो का ग्रैंड फिनाले है, जिसमें बिग बॉस 19 को इसका विनर मिल जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि तान्या, फरहाना, गौरव, अमाल और प्रणित में से वो कौन सा कंटेस्टेंट होगा, जो इस सीजन की ट्रॉफी जितेगा।

