RBI MPC : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने वाला फैसला लिया है। RBI नए साल पर लोगों को तोहफा देने वाला है। जिससे आपकी बचत ही बचत होगी। EMI भी घट जाएगी। बता दें कि RBI ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया है। इसका फैसला मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 5 दिसंबर को जानकारी साझा की।

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

जानकारी के लिए बता दें कि RBI जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता हैं। जब RBI रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता है और वो इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलता है। आने वाले दिनों में होम, कार और पर्सनल लोन सस्ते हो जाएंगे। जिससे लोगों को फायदा होगा।

इसलिए घटते बढ़ते हैं लोन

RBI ब्याज दरों को इसलिए घटाता-बढ़ाता है ताकि महंगाई और अर्थव्यवस्था का संतुलन बना रहे। अगर महंगाई बढ़ रही हो तो रेट बढ़ाई जाती है और अगर अर्थव्यवस्था सुस्त चल रही हो तो रेट घटाई जाती है। ताजा कटौती के बाद 20 लाख के लोन पर EMI 310 रुपए का आसपास घटेगी। वहीं 30 लाख के लोन पर 460 रुपए तक घटेगी। मौजूदा और नए ग्राहकों को इसका सीधा फायदा होगा।

