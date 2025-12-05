फटाफट पढ़ें:
- इंडिगो ने 400+ फ्लाइट्स रद्द
- राहुल गांधी ने सरकार को घेरा
- कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानें प्रभावित
- पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल
- एयरपोर्ट ने स्थिति सामान्य बताई
IndiGo Flights Cancelled : इंडिगो ने शुक्रवार को दिल्ली और अन्य एयरपोर्ट से 400 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं, जिससे कई यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई. इससे पहले भी एयरलाइन ने 500 से अधिक फ्लाइट्स रद्द कर चुकी थी.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “इंडिगो की विफलता इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल का नतीजा है.” उन्होंने कहा कि इसके असर का बोझ आम भारतीय भुगत रहे हैं, जो देरी, फ्लाइट कैंसिलेशन और असुविधा के रूप में सामने आ रहा है.
- मुंबई एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर 2025 को डिपार्चर की 53 और अराइवल की 51, यानी कुल 104 फ्लाइट्स कैंसिल हुई.
- बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर को अराइवल की 52 और डिपार्चर की 50 फ्लाइट्स रद्द हुई.
- हैदराबाद एयरपोर्ट पर अराइवल की 43 और डिपार्चर की 49 फ्लाइट्स कैंसिल हुई.
- पुणे एयरपोर्ट पर 5 दिसंबर की रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच 16 अराइवल और 16 डिपार्चर फ्लाइट्स कैंसिल हुई.
इंडिगो की 32 फ्लाइट्स रद्द
पुणे एयरपोर्ट निदेशक के अनुसार, 5 दिसंबर 2025 को रात 12 बजे से सुबह 8 बजे के बीच इंडिगो की कुल 32 फ्लाइट्स और 16 अराइवल और 16 डिपार्चर रद्द करनी पड़ी. वहीं, नागपुर-पुणे रूट की एक फ्लाइट को ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस (FDTL) के कारण हैदराबाद डायवर्ट किया गया. एयरपोर्ट पर पार्किंग-बे की स्थिति भी बिगड़ गई, क्योंकि कई इंडिगो विमान क्रू उपलब्ध होने का इंतजार करते हुए वहीं खड़े रहे. इससे बे की उपलब्धता कम पड़ गई और अन्य एयरलाइंस की कई अराइवल और डिपार्चर फ्लाइट्स में देरी हो गई.
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन सुचारू
वहीं, काग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत हर सेक्टर में सही कॉम्पिटिशन का हकदार है, मैच फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं. पुणे एयरपोर्ट के निदेशक ने इस बात की पुष्टि की है कि सभी एयरपोर्ट्स टीमें पूरी तरह से तैनात हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए सहायता प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि अन्य सभी एयरलाइन्स का ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ है और उन्हें बिना किसी रुकावट के मैनेज किया गया है. पुणे एयरपोर्ट ने इस दौरान यात्रियों के धैर्य और सहयोग की सराहना की है.
ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप