Bangladesh Election Security : बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. आने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक प्रमुख प्रत्याशी और पिछले साल के ‘जुलाई विद्रोह’ के अहम नेता पर गोली चलने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है. इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्तों और अधिकारियों की सुरक्षा बढाने की मांग की है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र में कहा कि ये सुरक्षा उपाय तत्काल और आवश्यक हैं, क्योंकि इन कार्यालयों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और चुनाव सामग्री रखी जाएगी. 13वें संसदीय चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 तय की गई है. वहीं, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद ही राजधानी के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले शरीफ ओसमान हादी पर पास से सिर में गोली मारी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बिना किसी देरी के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए शनिवार को देशभर में विशेष सुरक्षा अभियान ‘ऑपरेशन डेविल हंट 2’ शुरू करने का आदेश जारी किया गया है.

जुलाई विद्रोह से जुड़े नेताओं को विशेष सुरक्षा

इस बीच, गृह सलाहकार (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि जुलाई विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे. चौधरी के मुताबिक, ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ का दूसरा चरण आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. यह अभियान फरवरी में उस समय शुरू किया गया था, जब सत्ता से बाहर हुई सरकार के एक पूर्व मंत्री के घर पर हुए हमले के बाद अवामी लीग से जुड़े कथित असामाजिक तत्वों को निशाना बनाया गया था.

