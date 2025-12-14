विदेश

बांग्लादेश चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ाई, जुलाई विद्रोह के नेताओं को विशेष सुरक्षा और ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

Ajay Yadav14 December 2025 - 2:53 PM
1 minute read
Bangladesh Election Security :

Bangladesh Election Security : बांग्लादेश में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. आने वाले संसदीय चुनाव से पहले एक प्रमुख प्रत्याशी और पिछले साल के ‘जुलाई विद्रोह’ के अहम नेता पर गोली चलने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है. इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्तों और अधिकारियों की सुरक्षा बढाने की मांग की है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र में कहा कि ये सुरक्षा उपाय तत्काल और आवश्यक हैं, क्योंकि इन कार्यालयों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और चुनाव सामग्री रखी जाएगी. 13वें संसदीय चुनाव की तारीख 12 फरवरी 2026 तय की गई है. वहीं, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन बाद ही राजधानी के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले शरीफ ओसमान हादी पर पास से सिर में गोली मारी गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू

सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था बिना किसी देरी के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए शनिवार को देशभर में विशेष सुरक्षा अभियान ‘ऑपरेशन डेविल हंट 2’ शुरू करने का आदेश जारी किया गया है.

जुलाई विद्रोह से जुड़े नेताओं को विशेष सुरक्षा

इस बीच, गृह सलाहकार (सेवानिवृत्त) लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि जुलाई विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस भी जारी किए जाएंगे. चौधरी के मुताबिक, ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ का दूसरा चरण आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध हथियारों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. यह अभियान फरवरी में उस समय शुरू किया गया था, जब सत्ता से बाहर हुई सरकार के एक पूर्व मंत्री के घर पर हुए हमले के बाद अवामी लीग से जुड़े कथित असामाजिक तत्वों को निशाना बनाया गया था.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 December 2025 - 2:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

Bangladesh Fire : 12 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 18 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

13 December 2025 - 7:40 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, रूस-यूक्रेन युद्ध बनेगा वर्ल्ड वॉर-3 की वजह

12 December 2025 - 5:07 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, 6.7 की रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी

Earthquake : भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती, 6.7 की रही तीव्रता, सुनामी का अलर्ट जारी

12 December 2025 - 1:04 PM
Photo of Earthquake : जापान की ‘महाभूकंप’ को लेकर चेतावनी, क्या भारत-रूस पर भी होगा असर

Earthquake : जापान की ‘महाभूकंप’ को लेकर चेतावनी, क्या भारत-रूस पर भी होगा असर

11 December 2025 - 4:31 PM
Photo of फ्लोरिडा में विमान हाईवे पर क्रैश, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया

फ्लोरिडा में विमान हाईवे पर क्रैश, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कार से टकराया

10 December 2025 - 12:51 PM
Photo of पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर बढ़ा तनाव, दोनों सेनाओं में हुई फायरिंग

6 December 2025 - 2:02 PM
Photo of Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

Putin In India : Putin ने दिया PM Modi को रूस आने का न्योता, ध्रुव तारा है भारत-रूस की दोस्ती

5 December 2025 - 6:12 PM
Photo of India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

India Russia Relations : भारत-रूस में हुए 7 समझौते, कामगारों का रूस जाना आसान, बिना रुकावट होगी तेल सप्लाई

5 December 2025 - 5:15 PM
Photo of Putin India Visit : ट्रेड, डिफेंस और यूक्रेन पर हुई चर्चा, क्या बोले PM मोदी और पुतिन

Putin India Visit : ट्रेड, डिफेंस और यूक्रेन पर हुई चर्चा, क्या बोले PM मोदी और पुतिन

5 December 2025 - 3:58 PM
Photo of Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे, PM Modi ने लगाया गले

Putin India Visit : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंचे, PM Modi ने लगाया गले

4 December 2025 - 7:33 PM
Back to top button