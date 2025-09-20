Baba Vanga Predictions 2026 : दुनिया भर में चर्चित रहस्यमयी साध्वी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 2026 नज़दीक आते ही उनकी कही बातें सोशल मीडिया से लेकर ख़बरों तक हर जगह गूंज रही हैं. कोई इन्हें कल्पना कह रहा है तो कोई आने वाले वक्त का सच मानकर डर भी रहा है.

2026 में तीसरा विश्व युद्ध?

सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कि बाबा वेंगा ने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी. कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत पूर्वी देशों से होगी और धीरे-धीरे पश्चिम तक फैल जाएगी. साथ ही उनका यह भी कहना था कि रूस से एक नेता उभरेगा जो “विश्व नेतृत्व” की भूमिका निभाएगा. कुछ लोग इसे पुतिन से जोड़ते हैं, वहीं चीन के ताइवान पर दबदबे की बातें भी सामने आ रही हैं.

एलियंस से मुलाकात या साइंस फिक्शन?

वेंगा के अनुयायियों का दावा है कि नवंबर 2026 में इंसानों और एलियंस के बीच पहला संपर्क हो सकता है. कहा जाता है कि एक विशाल अंतरिक्षयान धरती की तरफ आएगा. सुनने में यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन उनके मानने वालों का कहना है कि यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है.

आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का कब्ज़ा

बाबा वेंगा ने AI (Artificial Intelligence) को लेकर भी डराने वाली बातें कही थीं. उनका दावा था कि 2026 तक AI इतनी ताक़तवर हो जाएगी कि इंसानों की ज़िंदगी पर पूरी तरह हावी हो जाएगी. नौकरी, कारोबार या निजी रिश्ते—हर जगह AI का असर दिखेगा और इंसान इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे.

प्राकृतिक आपदाओं का खतरा

एलियंस और AI से भी बड़ा खतरा वेंगा ने प्राकृतिक आपदाओं को बताया. उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं 2026 में धरती को हिला देंगी. उनकी माने तो धरती का 7-8 प्रतिशत हिस्सा इन आपदाओं से प्रभावित हो सकता है, जिससे इंसानी ज़िंदगी और पारिस्थितिक तंत्र को बड़ा झटका लगेगा.

बाबा वेंगा कौन थीं?

असल नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा, 1911 में जन्मी बाबा वेंगा बचपन में एक तूफान की चपेट में आईं और आंखों की रोशनी खो बैठीं. कहा जाता है कि तभी से उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिली. धीरे-धीरे वे लोगों के बीच ‘भविष्य-द्रष्टा’ बन गईं. 1996 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी कही बातें आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं.

सच या अफसाना?

समर्थकों का दावा है कि उनकी कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है. सच चाहे जो भी हो, बाबा वेंगा की बातें आज भी इंसानों की जिज्ञासा और डर को बढ़ा देती हैं.

यह भी पढ़ें : महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप