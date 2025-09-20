Biharराज्य

महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव बोले- बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीट शेयरिंग भी जल्द

तेजस्वी यादव ने साफ किया-महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा, जल्द होगा सीट शेयरिंग का ऐलान

Tejashwi Yadav CM Face Bihar : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है. एनडीए ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार भी कमान नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी. लेकिन विपक्षी महागठबंधन में अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है. महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रही है, जबकि कांग्रेस का रुख अलग है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद ही होगा.

तेजस्वी यादव का बयान: बिना चेहरे के नहीं लड़ेंगे चुनाव

राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा. उन्होंने कहा,

“ये अधिकार यात्रा है, नौजवानों की यात्रा है. बिहार में निवेश आए, फैक्ट्रियां लगें, गरीबी और पलायन खत्म हो. जनता ही मालिक है और जनता ही मुख्यमंत्री बनाएगी.”

सीट बंटवारे और महागठबंधन की रणनीति

तेजस्वी ने बताया कि जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 5-10 दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर स्थिति स्पष्ट होगी. उन्होंने कहा, “महागठबंधन बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेगा.”

इस बार महागठबंधन में छह दल शामिल हैं और बातचीत जारी है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) और पशुपति पारस की पार्टी से भी चर्चा हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि “नंबर की राजनीति नहीं होगी, सीटें उसी दल को मिलेंगी जिसकी जीतने की क्षमता ज्यादा होगी.”

2020 के चुनाव और VIP पार्टी पर आरोप

तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाया और कहा कि पिछली बार महागठबंधन की सीटें ‘चुरा ली गई थीं’. उन्होंने VIP पार्टी के बारे में कहा कि अब वे महागठबंधन के भरोसे के साथ जुड़े हैं. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के जुड़ने की खबरों पर तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि उन्हें या उनके पिता लालू प्रसाद यादव को इस बारे में कोई कॉल नहीं आया.

सोशल मीडिया पर बीजेपी का तंज

तेजस्वी के बयान के बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तंज कसा. एक्स (पहले ट्विटर) पर एक एआई वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेजस्वी अपने पिता से शिकायत करते दिखाए गए कि ‘पापा, राहुल गांधी मुझे सीएम फेस नहीं मानते.’ यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया. बिहार की राजनीति में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, यह बात अब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी.

