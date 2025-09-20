फटाफट पढ़ें

तौकीर रजा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए

शाहजहांपुर में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई

प्रधानमंत्री मोदी पर धर्म के पक्ष में होने का आरोप

नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई न होने की चेतावनी

धर्मांतरण व दोगले कानून पर कड़ी आलोचना की

Maulana Tauqeer Raza : उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की और तीखे शब्दों में अपनी नाराजगी जताई.

दरगाह आला हजरत से जुड़े और इंडियन मुस्लिम काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर में पैगंबर साहब की शान में की गई कथित गुस्ताखी और मुसलमानों पर हुए हमलों के बाद भी सरकार और न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगा.

मोदी केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री

मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि केवल सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया, हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे. लेकिन हमें हमारे धर्म पर अमल करने की आजादी चाहिए. पैगंबर साहब और कुरान का अपमान अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.’

मौलाना तौकीर रजा की चेतावनी

मौलाना तौकीर रजा ने चेतावनी दी कि भारत को श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन यहां जनता में आक्रोश कहीं ज्यादा है. ‘अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस दिन मुसलमान और जनता सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी.

आगरा और बरेली में धर्मांतरण मामलों पर मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा कि सरकार और पुलिस मुसलमानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन हिंदू संगठनों पर कोई मामला दर्ज नहीं होता. उन्होंने इसे दोहरा कानून और दोहरा न्याय बताया.

संतों को भाषा में संयम रखना चाहिए

वहीं जगद्गुरु रामभद्राचार्य के ‘मिनी पाकिस्तान’ और मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि संतों को इस तरह की भाषा की इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया गया है और पैगंबर साहब ने बेटियों की इज्जत करने वालों को जन्नत का हकदार माना है.

तौकीर रजा का अल्टीमेटम

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौकीर रजा ने जिला प्रशासन और केंद्र सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नफरत फैलाने वाले संगठनों और नेताओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे. ‘हम दंगा-फसाद नहीं चाहते, लेकिन हालात नहीं सुधरे तो नतीजे गंभीर होंगे और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

