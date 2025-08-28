Other States

कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Ajay Yadav28 August 2025 - 9:53 AM
2 minutes read
Jammu Kashmir :
कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन, दो आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

फटाफट पढ़ें

  • गुरेज में घुसपैठ नाकाम, दो आतंकी मार गिराए गए
  • ऑपरेशन सिंदूर में कई मुठभेड़ अब तक हो चुकी हैं
  • सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज़ किया
  • खुफिया सूचना पर घेराबंदी कर कार्रवाई हुई
  • अब तक सौ से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए

Jammu Kashmir : भारतीय सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को मार गिराया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है.

जम्मू -कश्मीर में एक बार फिर आंतकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया. बृहस्पतिवार को भारतीय सेना ने नौशेरा के गुरेज सेक्टर में दो आतंकियों को मार गिराया. इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक कई बार आतंकियों से मुठभेड़ हो चुकी है.

दो संदिग्ध आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते नजर आए

गुरेज सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जब एलओसी के पास दो संदिग्ध आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते नजर आए. आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया. सर्च ऑपरेशन सेना ने पहले ही बुधवार, 27 अगस्त को शुरू कर दिया था.

भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट के जरिए कहा, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया जानकारी दी थी. इसके आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरेज सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया. सतर्क जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया. अभियान अभी जारी है.

नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था

पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया है. पाक समर्थित आतंकियों ने इस महीने कई बार घुसपैठ की कोशिश की, हर बार भारतीय सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया. ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने सौ से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया था और पाकिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.

