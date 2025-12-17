Akshaye Khanna : बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि फिल्म में शानदार किरदार निभाने के बाद वे लाइमलाइट में बने हुए हैं। फिल्म की सफलता के बाद अक्षय ने अपने घर वास्तु शांति हवन कराया है। बता दें की इन दिनों अक्षय खन्ना अलीबाग स्थित बंगले में शांत समय बिता रहे हैं।

पुजारी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

अक्षय के घर पूजा-हवन का वीडियो पुजारी शिवम म्हात्रे ने इंस्टा पर शेयर किया, और उन्होनें मराठी में लिखा कि, मुझे अक्षय खन्ना के घर पर पारंपरिक और भक्तिमय पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका शांत स्वभाव, सादगी और सकारात्मक ऊर्जा ने इस अनुभव को वास्तव में खास बनाया है।

धुरंधर में अक्षय खन्ना का किरदार

बता दें की फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। जो एक खूंखार गैंगस्टर का रोल है। उनके इस किरदार की काफी तारीफें हो रही है। यह किरदार कराची के एक रियल-लाइफ गैंगस्टर पर आधारित है। फिल्म में अक्षय के डांस और एंट्री की भी काभी चर्चा हो रही है। फिल्म धुरंधर दुनिया भर में तकरीबन 600 करोड़ की कमाई कर चुकी है।

इन किरदारों ने निभाई अहम भूमिका

धुरंधर’ एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम भूमिका में हैं। साथ ही मानव गोहिल, दानिश पंडोर, सौम्या टंडन, नवीन कौशिक और गौरव गेरा भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।

यह भी पढ़ें- दिल्ली में चरम पर प्रदूषण, Work From Home अनिवार्य, मजदूरों को मुआवज़े का फैसला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप