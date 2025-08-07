विदेश

भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के दिए संकेत

Ajay Yadav7 August 2025 - 8:13 AM
2 minutes read
Donald Trump :
भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने "सेकेंडरी सैंक्शन" लगाने के दिए संकेत

फटाफट पढ़ें

  • ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाया
  • “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने का इशारा
  • भारत ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया
  • रूस के युद्ध को फंड करने का आरोप
  • चीन पर भी टैरिफ बढ़ाने की संभावना

Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब और “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के संकेत दिए हैं. भारत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला मान रहा है, जिसमें भारत पर यूक्रेन में रूसी जंग को वित्तीय सहायता देने का आरोप भी लगाए जा रहा है.

ट्रंप का भारत पर ‘सेकेंडरी सैंक्शन’ का इशारा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के संकेत दिए हैं. उनका यह बयान उस वक्त आया जब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान उन्होंने टाइम के हिसाब से 8 घंटे किया था. जब मीडिया ने यह सवाल किया कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल आयात करते हैं, तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाया गया? इस पर राष्ट्रपति ने जवाब दिया, “अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं. देखते रहिए क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा… आपको कई सेकेंडरी सैंक्शन देखने को मिलेंगे.”

ट्रंप का चीन पर भी टैरिफ लगाने का इशारा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने का संकेत दिया है. अपने बयान में ट्रंप ने कहा, “हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो कि रूस से तेल खरीदने में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है.” जब मीडिया ने पूछा कि आप भारत की तरह चीन पर भी और टैरिफ लगाने जा रहे हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, “हमने भारत के साथ यही किया. और कई अन्य देशों पर भी ये लागू किया जा सकता है, जिनमें एक चीन भी हो सकता है.”

ट्रंप ने भारत पर रूस के युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने से मना करने से इनकार किया है, जो अमेरिका के लिए “राष्ट्रीय सुरक्षा” का मामला है. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद भारत पर यूक्रेन में रूसी युद्ध को प्रभावी ढंग से फंड करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, “वे (भारत) युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है.”

भारत का रूसी तेल खरीदना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा : नवारो

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मना करने का मामला “राष्ट्रीय सुरक्षा” से जुड़ा है. ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बना रहे हैं ताकि वह रूस से ऊर्जा आयात बंद करे, जबकि भारत का “नेशनल इंटरेस्ट” इस मामले में स्पष्ट है.

ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत से आयात होने वाले सामाना पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद 6 अगस्त को उन्होंने एक और 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया. इस कदम से भारत पर कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच जाएगी. पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा, जबकि नया अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद, यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा. इस तरह भारत पर कुल 50% बेसलाइन टैरिफ लागू हो जाएगा. यह पहली बार है जब ट्रंप ने रूस के व्यापारिक साझेदारों पर “सेकंड्री टैरिफ” लगाने का कदम उठाया है. हालांकि, चीन पर लगाए गए टैरिफ पर उन्होंने 90 दिनों की रोक लगा रखी है.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav7 August 2025 - 8:13 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

फिर मुश्किल में पूर्व बांग्लादेशी PM शेख हसीना, हिंसा के मामलों में शुरू हुआ ट्रायल

3 August 2025 - 8:24 PM
Photo of रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

रूस में फिर भूकंप के तेज झटके, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी की चेतावनी जारी

3 August 2025 - 1:46 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी! क्या होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध?

2 August 2025 - 8:53 PM
Photo of जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

जहां रनवे पर दौड़ती है ट्रेन! न्यूजीलैंड का ये एयरपोर्ट देख उड़ जाएंगे होश – ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा!

2 August 2025 - 4:51 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- ‘सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा?

2 August 2025 - 7:50 AM
Photo of भारत पर 25% टैरिफ एक हफ्ते के लिए टला, अब 7 अगस्त से होगा लागू

भारत पर 25% टैरिफ एक हफ्ते के लिए टला, अब 7 अगस्त से होगा लागू

1 August 2025 - 9:27 AM
Photo of अमेरिका ने भारतीय कंपनियों सहित कई वैश्विक फर्मों पर लगाए प्रतिबंध, जानें वजह

अमेरिका ने भारतीय कंपनियों सहित कई वैश्विक फर्मों पर लगाए प्रतिबंध, जानें वजह

31 July 2025 - 9:55 AM
Photo of अमेरिका के 25% टैरिफ पर सरकार की प्रतिक्रिया, निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक लाभ वाले व्यापार समझौते की उम्मीद

अमेरिका के 25% टैरिफ पर सरकार की प्रतिक्रिया, निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक लाभ वाले व्यापार समझौते की उम्मीद

31 July 2025 - 8:53 AM
Photo of जहां जमीन कभी नहीं सोती: इस खतरनाक जोन में हर पल फूट सकती है तबाही! जानिए ‘Ring of Fire’ का खौफनाक सच

जहां जमीन कभी नहीं सोती: इस खतरनाक जोन में हर पल फूट सकती है तबाही! जानिए ‘Ring of Fire’ का खौफनाक सच

30 July 2025 - 3:34 PM
Photo of इजराइल से संबंधों पर साऊदी अरब के तेवर सख्त, कहा – फिलिस्तीन को मिले अलग देश की मान्यता

इजराइल से संबंधों पर साऊदी अरब के तेवर सख्त, कहा – फिलिस्तीन को मिले अलग देश की मान्यता

29 July 2025 - 3:39 PM
Back to top button