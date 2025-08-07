फटाफट पढ़ें

ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाया

“सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने का इशारा

भारत ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया

रूस के युद्ध को फंड करने का आरोप

चीन पर भी टैरिफ बढ़ाने की संभावना

Donald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अब और “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के संकेत दिए हैं. भारत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला मान रहा है, जिसमें भारत पर यूक्रेन में रूसी जंग को वित्तीय सहायता देने का आरोप भी लगाए जा रहा है.

ट्रंप का भारत पर ‘सेकेंडरी सैंक्शन’ का इशारा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने के संकेत दिए हैं. उनका यह बयान उस वक्त आया जब भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान उन्होंने टाइम के हिसाब से 8 घंटे किया था. जब मीडिया ने यह सवाल किया कि चीन जैसे अन्य देश भी रूसी तेल आयात करते हैं, तो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगाया गया? इस पर राष्ट्रपति ने जवाब दिया, “अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं. देखते रहिए क्या होता है. आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा… आपको कई सेकेंडरी सैंक्शन देखने को मिलेंगे.”

ट्रंप का चीन पर भी टैरिफ लगाने का इशारा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर “सेकेंडरी सैंक्शन” लगाने का संकेत दिया है. अपने बयान में ट्रंप ने कहा, “हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जो कि रूस से तेल खरीदने में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है.” जब मीडिया ने पूछा कि आप भारत की तरह चीन पर भी और टैरिफ लगाने जा रहे हैं? ट्रंप ने जवाब दिया, “हमने भारत के साथ यही किया. और कई अन्य देशों पर भी ये लागू किया जा सकता है, जिनमें एक चीन भी हो सकता है.”

ट्रंप ने भारत पर रूस के युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दावा है कि भारत ने रूसी तेल खरीदने से मना करने से इनकार किया है, जो अमेरिका के लिए “राष्ट्रीय सुरक्षा” का मामला है. एक इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद भारत पर यूक्रेन में रूसी युद्ध को प्रभावी ढंग से फंड करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, “वे (भारत) युद्ध मशीन को फ्यूल दे रहा है.”

भारत का रूसी तेल खरीदना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा : नवारो

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से मना करने का मामला “राष्ट्रीय सुरक्षा” से जुड़ा है. ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत पर दबाव बना रहे हैं ताकि वह रूस से ऊर्जा आयात बंद करे, जबकि भारत का “नेशनल इंटरेस्ट” इस मामले में स्पष्ट है.

ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत से आयात होने वाले सामाना पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद 6 अगस्त को उन्होंने एक और 25% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान कर दिया. इस कदम से भारत पर कुल टैरिफ दर 50% तक पहुंच जाएगी. पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा, जबकि नया अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद, यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा. इस तरह भारत पर कुल 50% बेसलाइन टैरिफ लागू हो जाएगा. यह पहली बार है जब ट्रंप ने रूस के व्यापारिक साझेदारों पर “सेकंड्री टैरिफ” लगाने का कदम उठाया है. हालांकि, चीन पर लगाए गए टैरिफ पर उन्होंने 90 दिनों की रोक लगा रखी है.

