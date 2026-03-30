मनोरंजन

अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, ‘आसमानी’ से शुरू हो रहा नया सफर

Shanti Kumari30 March 2026 - 5:50 PM
1 minute read
Sayani Gupta

Sayani Gupta : अभिनेत्री सयानी गुप्ता ने फिल्मों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक दशक से अधिक समय तक काम करने के बाद अब बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत कर दी है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ‘सयानी गुप्ता मूवीज’ (SGM) लॉन्च किया है, जिसका पहला प्रोजेक्ट उनकी शॉर्ट फिल्म ‘आसमानी’ है।

प्रोडक्शन की दुनिया में एक्ट्रेस का कदम

सयानी गुप्ता का कहना है कि अब वे केवल अभिनय तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि स्टोरीटेलिंग और फिल्म निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाना चाहती हैं। उनका उद्देश्य खास तरह की कहानियों को सही तरीके से पेश करना और ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां काम सहज और व्यवस्थित तरीके से हो सके।

सयानी कहती हैं कि,”हम धीरे-धीरे, लेकिन लगातार आगे बढ़ेंगे। एक समय में सिर्फ एक फिल्म पर ध्यान देंगे। हमारे लिए लेखन की गुणवत्ता, कला और कहानी कहने का तरीका हमेशा पहले रहेगा। हर प्रोजेक्ट को सही समय, देखभाल और पूरा ध्यान देना जरूरी है।”

 ‘आसमानी’ SGM का पहला प्रोजेक्ट

शॉर्ट फिल्म ‘आसमानी’ में रेवती, दरिया बेदी और अभय कौल मुख्य भूमिका में हैं। इसे सयानी ने लिखा और निर्देशित भी किया है। वे इसे प्रोड्यूस भी कर रही हैं।

हालांकि, सयानी पहले भी कई प्रोजेक्ट्स में को-प्रोड्यूसर रही हैं, जैसे ‘व्हेयर द विंड्स ब्लो’, ‘ऊपर नीचे’, ‘डियर मेन’, और ऑस्कर क्वालिफाई करने वाली ‘शेमलेस’, लेकिन ‘आसमानी’ उनके लिए पहला पूर्णतया खुद का प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है।

लोकेशन खोज में एक साल की मेहनत, पुणे बना बेस

फिल्म के लिए सयानी ने पूरे महाराष्ट्र में लोकेशन खोजी और आखिरकार पुणे को चुना, जहां उनका पुराने संस्थान FTII से गहरा जुड़ाव है। यह कदम उनके लिए सिर्फ फिल्म निर्माण का नहीं, बल्कि कहानी कहने की दिशा में एक नया अध्याय भी है।

ये भी पढ़ें – ओला इलेक्ट्रिक की खराब सर्विस पर कंज्यूमर कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी, ग्राहक को मिलेगा नया स्कूटर या राशि

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 March 2026 - 5:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 10 दिन में 1255 करोड़ की कमाई

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 10 दिन में 1255 करोड़ की कमाई

29 March 2026 - 2:25 PM
Photo of Tateeree Song विवाद पर बादशाह ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- कैमरे के पीछे … मुश्किल, जल्द लेकर आएंगे नया म्यूजिक

Tateeree Song विवाद पर बादशाह ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- कैमरे के पीछे … मुश्किल, जल्द लेकर आएंगे नया म्यूजिक

28 March 2026 - 5:30 PM
Photo of दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

27 March 2026 - 4:14 PM
Photo of ‘धुरंधर 2’ की धमाकेदार कमाई के बीच राहुल गांधी को लेकर बढ़ी चर्चा

‘धुरंधर 2’ की धमाकेदार कमाई के बीच राहुल गांधी को लेकर बढ़ी चर्चा

26 March 2026 - 4:52 PM
Photo of साजिश थी या डूबने से हुई थी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? अधिकारियों ने किया स्पष्ट

साजिश थी या डूबने से हुई थी सिंगर जुबीन गर्ग की मौत? अधिकारियों ने किया स्पष्ट

25 March 2026 - 5:14 PM
Photo of रैपर बादशाह ने रचाई शादी, ईशा रिखी की खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड की नई स्टार

रैपर बादशाह ने रचाई शादी, ईशा रिखी की खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड की नई स्टार

25 March 2026 - 3:11 PM
Photo of जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिल कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

जयपुर में सड़क हादसे में एक्टर हर्षिल कालिया की मौत, काम से लौटते वक्त हुआ हादसा

25 March 2026 - 12:18 PM
Photo of मशहूर रैपर बादशाह ने की दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की तस्वीरें

मशहूर रैपर बादशाह ने की दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शादी की तस्वीरें

24 March 2026 - 3:47 PM
Photo of Dhurandhar 2 OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ OTT पर कब होगी उपलब्ध, जानें बड़ा अपडेट

Dhurandhar 2 OTT Release : रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ OTT पर कब होगी उपलब्ध, जानें बड़ा अपडेट

23 March 2026 - 2:15 PM
Photo of Dhurandhar 2 : कंगना रनौत का धुरंधर 2 पर उमड़ा प्यार, डायरेक्टर आदित्य धर को दिया श्रेय

Dhurandhar 2 : कंगना रनौत का धुरंधर 2 पर उमड़ा प्यार, डायरेक्टर आदित्य धर को दिया श्रेय

21 March 2026 - 4:31 PM
Back to top button