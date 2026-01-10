Toxic Teaser Out : यश की फिल्म ‘Toxic’ का टीजर रिलीज, इंटीमेट सीन देकर छाई मिस्ट्री गर्ल

मनोरंजन

Karan Panchal10 January 2026
Toxic Teaser Out : कन्नड़ स्टार यश अब अपनी अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म Toxic का टीजर रिलीज किया गया है। इसमें यश गैंगस्टा लुक से नज़र आए। वहीं टीजर में यश एक मिस्ट्री गर्ल के साथ इंटीमेट सीन के चलते चर्चा में हैं। आइए बताते हैं यह मिस्ट्री गर्ल कौन हैं।

कब्रिस्तान वाली लड़की बीट्रिज

टॉक्सिक फिल्म की डायरेक्टर गीतु मोहनदास है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए इस हसीना की आइडेंटिटी बताई है। इस मिस्ट्री गर्ल का नाम बीट्रिज टौफेनबैक है। गीतु मोहनदास ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, यह खूबसूरत अभिनेत्री मेरी कब्रिस्तान वाली लड़की बीट्रिज है।

इससे पहले लोग इस हसीना को एक्ट्रेस नताली बर्न समझ रहे थे। अब गीतु मोनदास के पोस्ट के साथ साफ हो गया है कि ‘टॉक्सिक’ की ये वायरल हसीना नताली बर्न नहीं बल्कि बीट्रिज टौफेनबैक हैं।

एक्टिंग के साथ-साथ कई भाषाओं का ज्ञान

बीट्रिज टौफेनबैक एक ब्राजीलियाई एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जो ‘टॉक्सिक’ के टीजर के चलते मशहूर हो गई हैं। बीट्रिज ने 2014 में कैरेक्टर मॉडल टूर के ज़रिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और नेशनल, इंटरनेशनल फैशन रनवे पर जलवा बिखेरा। मॉडलिंग के साथ-साथ उन्होंने एक्टिंग भी सीखी है। टौफेनबैक एक्टिंग के अलावा सिंगर भी हैं। बता ेदं कि एक्ट्रेस को कई भाषाएं भी आती हैं।

फिल्म में ये एक्ट्रेस निभाएंगे अहम किरदार

बीट्रिज़ फिल्म के टीजर में एक इंटीमेट सीन को लेकर चर्चा में हैं। वहीं यश का फिल्म में गैंगस्टर का अवतार है। फिल्म में टॉक्सिक में एक्ट्रेस के लुक्स और किरदारों के नाम सामने आए हैं। फिल्म में रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम किरदार में नजर आएंगी।

