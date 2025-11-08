लाइफ़स्टाइल

सर्दियों में स्किन केयर कैसे करें?  विशेषज्ञों के जरूरी टिप्स

Shanti Kumari8 November 2025 - 7:39 PM
Winter skin care tips
"सर्दियों में त्वचा की नमी बनाए रखने और हेल्दी ग्लो के लिए मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन जरूरी है।"

नई दिल्ली : जैसे-जैसे सर्दियों का मौसम करीब आता है, हमारी त्वचा को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। ठंडी हवा, कम नमी और हीटर का इस्तेमाल त्वचा को शुष्क और खुरदरा बना सकता है। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखने के लिए कुछ विशेष उपायों का पालन करना बेहद जरूरी है।

1. मॉइस्चराइज़र का नियमित इस्तेमाल

सर्दियों में त्वचा की नमी कम हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइज़र का नियमित उपयोग करना बेहद जरूरी है। दिन में कम से कम दो बार मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपकी त्वचा शुष्क है, तो क्रीम-आधारित मॉइस्चराइज़र चुनें। तेलीय त्वचा वाले लोग लाइट लोशन या जेल-बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. हाइड्रेशन बनाए रखें

ठंडी हवा और हीटिंग उपकरण त्वचा की नमी कम कर सकते हैं। दिन भर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। हरी सब्जियों, फल और नारियल पानी जैसी हाइड्रेटिंग फूड्स शामिल करें।

3. सनस्क्रीन का उपयोग जारी रखें

सर्दियों में धूप कम लगती है, लेकिन UV किरणें अभी भी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बाहर निकलते समय बिना SPF वाला मॉइस्चराइज़र न लगाएं। SPF 30 या उससे अधिक वाला प्रोडक्ट दिन में इस्तेमाल करें।

4. हल्का तेल या नाइट क्रीम

रात में त्वचा को गहराई से नमी देने के लिए हल्का तेल या नाइट क्रीम लगाएं। अल्मंड ऑयल, नारियल तेल या हयालुरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम काफी प्रभावी हैं। यह त्वचा को शुष्क और खुरदरी होने से बचाता है।

5. गर्म पानी से सावधानी

सर्दियों में गर्म पानी में स्नान करना सामान्य है, लेकिन बहुत गर्म पानी त्वचा को और शुष्क बना सकता है। गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और लंबे समय तक स्नान से बचें।

6. स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी है

सर्दियों में भी एक्सफोलिएशन जरूरी है, लेकिन साप्ताहिक 1-2 बार ही स्क्रब करें। हार्ड स्क्रब से बचें और सौम्य, मॉइस्चराइजिंग स्क्रब का इस्तेमाल करें।

विशेष टिप्स

लिप बाम और हैंड क्रीम का इस्तेमाल करें, क्योंकि होंठ और हाथ सबसे पहले शुष्क हो जाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, ये त्वचा को और अधिक शुष्क करते हैं। पर्याप्त नींद और संतुलित आहार से त्वचा का नेचुरल ग्लो बना रहता है।

Shanti Kumari8 November 2025 - 7:39 PM
