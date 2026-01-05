Weather Impact India : उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर अब यात्रियों पर भी साफ दिखने लगा है. घने कोहरे और विजिबिलिटी घटने की वजह से रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों को सतर्क रहने और यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी है.

खराब मौसम की वजह से ट्रेनों की रफ्तार थम गई है. विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, अभी तक 69 ट्रेनें लेट हैं, जबकि 3 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है. औसतन ट्रेनों में एक से दो घंटे की देरी दर्ज की जा रही है. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन की सही स्थिति की जांच करें. इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

यात्रियों को फ्लाइट का ताजा स्टेटस जांचने की सलाह

वहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि उत्तर भारत और इससे सटे मध्य भारत के इलाकों में खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने की संभावना है. इसका सीधा असर विमान परिचालन पर पड़ने की आशंका है. कई एयरपोर्ट पर पर उड़ानों में देरी, मार्ग परिवर्तन (डाइवर्जन) या लंबी होल्डिंग जैसी स्थितियां बन सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरपोर्ट रवाना होने से पहले अपनी एयरलाइन से फ्लाइट का ताजा स्टेटस जरूर जांच लें. इसके अलावा यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें और एयरलाइन व एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.

एयरलाइन का ग्राहक सेवा संपर्क नंबर

इंडिगो: 0124 497 3838

एयर इंडिया: 011 6932 9333

स्पाइसजेट: +91 124 498 3410 / +91 124 710 1600

एयर इंडिया एक्सप्रेस: +91 124 443 5600 / +91 124 693 5600

अकासा एयर: 9606112131

एलायंस एयर: 044 3511 3511

इंडिया वन एयर: 6358881040

स्टार एयर: 022 5079 9555 / 9970555111

