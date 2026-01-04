Delhi NCR

दिल्‍ली के ली मेरिडियन होटल से शख्‍स ने लगाई छलांग, 12वीं मंजिल से कूदकर दी जान

Delhi News
Delhi News : नई दिल्‍ली से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। ली मेरिडियन होटल में एक शख्स ने 12वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान परविंदर सिंह जुनेजा के नाम पर हुई है, उसकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है। आत्महत्या की खबर पाकर होटल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की जानकारी साझा की। होटल में घटना होने के बाद होटल में सनसनी फैल गई। लोगों में डर का माहौल है।

शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेजा

इस घटना से कुछ देर पहले जुनेजा ने होटल में चेक-इन किया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच तेज कर दी है। वहीं शव को पोस्‍टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

होटल स्‍टाफ ने पुलिस को बताया कि वह क्रिसमस के दौरान भी यहीं कुछ दिन ठहरे थे। फिलहाल शुरुआती जांच में मामले को लेकर अधिक जानकारी नहीं है। घटना की जांच में जुटे पुलिस अधिकारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं वहीं मामले को लेकर स्‍टाफ से भी गहन पूछताछ जारी है।

परिवार से भी होगी पूछताछ

बता दें कि ली-मेरिडियन होटल दिल्ली के प्रमुख इलाके में स्थित है। यहां देश-विदेश के लोग ठहरने आते हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। परिवार और परिचितों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके।

