Delhi NCRराष्ट्रीय

दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाक हैंडलरों के संपर्क में थे आतंकी, नाम आए सामने

Karan Panchal4 January 2026 - 6:20 PM
1 minute read
Delhi Blast Case
दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाक हैंडलरों के संपर्क में थे आतंकी, नाम आए सामने

Delhi Blast Case : दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में बड़ी जानकारी सामने आई है। व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने घोस्ट सिम कार्ड का प्रयोग किया था। जिसके माध्यम से वे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया करते थे।

एक रोजमर्रा का तो दूसरा टेरर फोन

जांच में पता चला कि आरोपी डॉक्टरों मुजम्मिल गनाई, अदील और अन्य आरोपियों ने सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए ‘डुअल-फोन’ प्रोटोकॉल अपनाया था। प्रत्येक आरोपी के पास दो-तीन मोबाइल हैंडसेट थे। शक से बचने के लिए इनके नाम पर रजिस्टर्ड एक क्लीन फोन होता था, और दूसरा ‘टेरर फोन’ केवल पाकिस्तानी हैंडलरों से व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर बातचीत के लिए था। इससे कोडनेम ‘उकासा’ (Ukasa), फैजान (Faizan) और हाशमी (Hashmi) के नाम से बात होती थी।

यूट्यूब के जरिए IED बनाने की ट्रेनिंग

जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार ये सिम कार्ड पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठे लोगों द्वारा मैसेजिंग ऐप्स पर सक्रिय रखे जाते थे। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी पाया कि ऐप्स को बिना फिजिकल सिम के चलाने की सुविधा का फायदा उठाकर हैंडलर्स ने यूट्यूब के जरिए IED बनाने की ट्रेनिंग दी।

अपने आप लॉगआउट हो जाएगें ऐप

नए नियमों के तहत 90 दिनों के भीतर सभी ऐप्स को सिर्फ एक्टिव सिम के साथ ही काम करना होगा। सिम न होने पर यूजर्स को व्हाट्सएप टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स से अपने आप लॉगआउट कर दिया जाएगा। स्नैपचैट शेयरचैट और जियोचैट सहित सभी सेवा प्रदाताओं को अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

ये भी पढ़ें- T20 World Cup 2026 : भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा बांग्‍लादेश, BCCI के आदेश पर बड़ा फैसला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 January 2026 - 6:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘जिसकी लाठी उसकी…’, मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई तीखी नाराजगी, जानें क्या कहा

‘जिसकी लाठी उसकी…’, मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई तीखी नाराजगी, जानें क्या कहा

4 January 2026 - 2:38 PM
Photo of भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, देशवासियों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह

भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, देशवासियों को वेनेजुएला की गैर-जरूरी यात्राएं टालने की सलाह

4 January 2026 - 1:50 PM
Photo of शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या, जांच जारी

शाहदरा में सनसनीखेज वारदात, बुजुर्ग दंपति की उनके ही घर में हत्या, जांच जारी

4 January 2026 - 12:31 PM
Photo of ट्रंप मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत 26/11 मास्टरमाइंड को क्यों नहीं?’- मादुरो गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान

ट्रंप मादुरो को पकड़ सकते हैं, तो भारत 26/11 मास्टरमाइंड को क्यों नहीं?’- मादुरो गिरफ्तारी पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान

4 January 2026 - 12:19 PM
Photo of सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दिल्ली विधानसभा में विवाद, AAP ने बीजेपी पर दलित अपमान का लगाया आरोप

सावित्रीबाई फुले की जयंती पर दिल्ली विधानसभा में विवाद, AAP ने बीजेपी पर दलित अपमान का लगाया आरोप

4 January 2026 - 7:40 AM
Photo of Delhi Murder Case : दिल्ली में दिनदहाड़े हत्या, 50 साल के व्यक्ति को मारी गोली, सड़क जाम

Delhi Murder Case : दिल्ली में दिनदहाड़े हत्या, 50 साल के व्यक्ति को मारी गोली, सड़क जाम

3 January 2026 - 5:55 PM
Photo of बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया

3 January 2026 - 4:40 PM
Photo of फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा – खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए

3 January 2026 - 4:02 PM
Photo of Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

Weather News : बर्फबारी से कई राज्यो में कड़ाके की ठंड, राजस्थान में पहली बार 0 डिग्री तापमान

3 January 2026 - 3:12 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.5 की रही तीव्रता, दो की मौत

3 January 2026 - 12:29 PM
Back to top button