T20 World Cup 2026 : बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस बार टी-20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक, यह फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को BCCI के आदेश पर IPL से बाहर करने के बाद BCB ने यह कदम उठाया है।

सोशल मीडिया पर फैसले का स्वागत

बीसीबी (BCB) ने ICC से अनुरोध किया कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराए जाएं। अब यह निर्णय ICC को लेना है कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं। हालांकि, बीसीबी ने अभी तक इस फैसले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इस फैसले का स्वागत किया है।

भारत और श्रीलंका 7 को आमने सामने

टी-20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज के सभी चार मुकाबले भारत में शेड्यूल हैं, जिनमें से तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है।

