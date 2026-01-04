Sambhal Bulldozer : संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर, रातभर लोगों ने खुद ढहाया

Sambhal Bulldozer : संभल में प्रशासन ने 2 अवैध मस्जिदों और एक मदरसे को ढहा दिया है। एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। रातभर लोगों ने हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया, और जब सुबह प्रशासन की टीम वहां पहुंची, तो सिर्फ मलबा पड़ा हुआ था।

क्षेत्र में बना अवैध मदरसा तोड़ा

मलबा हटाने के बाद प्रशासन की टीम ने 500 मीटर दूर मदरसा तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए। बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी के लिए ढोल पिटवाकर मुनादी की गई। तीन बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना अवैध मदरसा तोड़ा जा रहा है। डीएम, एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है, और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है।

खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि दी, जिन्होंने खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से मलबा हटाया। यह मस्जिद असमोली थाने के हाजीपुर गांव में 1339 वर्ग मीटर (डेढ़ बीघा) क्षेत्र में बनी थी।

राया बुजुर्ग गांव में भी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन

मदरसे पर कार्रवाई के दौरान ही असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में भी एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। यहां 1500 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को दो बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी।

मस्जिद के मुख्य हिस्से को किया ध्वस्त

2 अक्टूबर को प्रशासन ने इस पर कार्रवाई का नोटिस दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही कुछ हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। आज बुलडोजर एक्शन के दौरान मस्जिद के मुख्य हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप