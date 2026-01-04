Uttar Pradesh

Sambhal Bulldozer : संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर, रातभर लोगों ने खुद ढहाया

Karan Panchal4 January 2026 - 4:07 PM
1 minute read
Sambhal Bulldozer
Sambhal Bulldozer : संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर, रातभर लोगों ने खुद ढहाया

Sambhal Bulldozer : संभल में प्रशासन ने 2 अवैध मस्जिदों और एक मदरसे को ढहा दिया है। एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। रातभर लोगों ने हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया, और जब सुबह प्रशासन की टीम वहां पहुंची, तो सिर्फ मलबा पड़ा हुआ था।

क्षेत्र में बना अवैध मदरसा तोड़ा

मलबा हटाने के बाद प्रशासन की टीम ने 500 मीटर दूर मदरसा तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए। बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी के लिए ढोल पिटवाकर मुनादी की गई। तीन बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना अवैध मदरसा तोड़ा जा रहा है। डीएम, एसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है, और ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है।

खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि दी, जिन्होंने खुद अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से मलबा हटाया। यह मस्जिद असमोली थाने के हाजीपुर गांव में 1339 वर्ग मीटर (डेढ़ बीघा) क्षेत्र में बनी थी।

राया बुजुर्ग गांव में भी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन

मदरसे पर कार्रवाई के दौरान ही असमोली थाने के राया बुजुर्ग गांव में भी एक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। यहां 1500 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को दो बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी।

मस्जिद के मुख्य हिस्से को किया ध्वस्त

2 अक्टूबर को प्रशासन ने इस पर कार्रवाई का नोटिस दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही कुछ हिस्सा तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ हिस्सा बाकी रह गया था। आज बुलडोजर एक्शन के दौरान मस्जिद के मुख्य हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 January 2026 - 4:07 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

फिर एक बार मानवता शर्मसार, 6 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंका

3 January 2026 - 3:14 PM
Photo of दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल के अंतिम संस्कार में फरीदपुर पहुंचे सीएम योगी, परिजनों को दी सांत्वना

3 January 2026 - 1:26 PM
Photo of बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन, सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

2 January 2026 - 6:02 PM
Photo of यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी 2026 तक बंद, सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

2 January 2026 - 5:14 PM
Photo of उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई: शाहरुख खान को लेकर संगीत सोम के बयान पर जिया चौधरी का पलटवार

2 January 2026 - 4:54 PM
Photo of ’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

’10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ यूट्यूबर शादाब जकाती विवादों में, महिला के पति ने लगाए गंभीर आरोप

2 January 2026 - 3:22 PM
Photo of शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

शाहरुख खान को लेकर विवादित बयान : हिंदू महासभा की नेता ने की आपत्तिजनक टिप्पणी

2 January 2026 - 1:52 PM
Photo of नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

नए साल पर यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, वापस होंगे 102 करोड़ रुपये

2 January 2026 - 1:10 PM
Photo of अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने माघ मेले में मूर्ति न लगने पर सरकार पर साधा निशाना, ब्राह्मण विधायकों की बैठक और चुनाव आयोग पर भी उठाए सवाल

1 January 2026 - 3:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच कक्षा 8 तक स्कूल बंद, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में ठंड के बीच कक्षा 8 तक स्कूल बंद, कोहरा और शीतलहर का अलर्ट

1 January 2026 - 3:03 PM
Back to top button