जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce : टीवी एक्ट्रेस और फेमस कपल माही विज-जय भानुशाली ने तलाक की पुष्टि कर दी है। दोनों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है। इसी के साथ 14 साल पुराने रिश्ते का अंत हो गया है। लंबे समये से कपल को लेकर अलग होने की खबरें थीं। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने फैंस के साथ सैपरेशन की न्यूज कंफर्म की है।

सोच-समझ और शांति से लिया फैसला

इंस्टा स्टोरी पर कपल ने लिखा- आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है। हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत की साझा कीमतों को आगे बढ़ाया है। शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है। हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे।

2011 में हुई थी शादी

माही विज और जय भानुशाली कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे। साल 2011 में शादी की। वहीं 2017 में उन्होंने राजवीर और खुशी को गोद लिया। जबकि 2019 में कपल अपनी बायोलॉजिकल बेटी तारा के पेरेंट्स बने।

ये भी पढ़ें- Venezuela के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, अमेरिका मादुरो को रिहा करे- चीन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप