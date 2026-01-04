मनोरंजन

जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

Karan Panchal4 January 2026 - 3:00 PM
1 minute read
Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce
जय भानुशाली और माही विज ने की तलाक की पुष्टि, 14 साल पुराना रिश्ता टूटा

Jay Bhanushali-Mahhi Vij Divorce : टीवी एक्ट्रेस और फेमस कपल माही विज-जय भानुशाली ने तलाक की पुष्टि कर दी है। दोनों ने सहमति से अलग होने का निर्णय लिया है। इसी के साथ 14 साल पुराने रिश्ते का अंत हो गया है। लंबे समये से कपल को लेकर अलग होने की खबरें थीं। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर करके उन्होंने फैंस के साथ सैपरेशन की न्यूज कंफर्म की है।

सोच-समझ और शांति से लिया फैसला

इंस्टा स्टोरी पर कपल ने लिखा- आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं, जिसे जीवन ने हमारे लिए चुना है। हमने साथ मिलकर प्यार, तरक्की, समझदारी और इंसानियत की साझा कीमतों को आगे बढ़ाया है। शांति के लिए, हमारे बच्चों के लिए, खुशी के लिए और सबसे जरूरी- एक-दूसरे के लिए, हमने अलग होने का फैसला लिया है। हम सबसे पहले अच्छे दोस्त रहेंगे और जो भी जिंदगी हमारे सामने लाएगी, उसका सामना हम पूरे सम्मान और समझदारी के साथ करेंगे।

2011 में हुई थी शादी

माही विज और जय भानुशाली कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे। साल 2011 में शादी की। वहीं 2017 में उन्होंने राजवीर और खुशी को गोद लिया। जबकि 2019 में कपल अपनी बायोलॉजिकल बेटी तारा के पेरेंट्स बने।

ये भी पढ़ें- Venezuela के राष्ट्रपति को अगवा करना गलत, अमेरिका मादुरो को रिहा करे- चीन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal4 January 2026 - 3:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Sonam Bajwa का गोवा डांस बना विवाद का कारण, शॉर्ट कॉस्ट्यूम पर जताई नाराज़गी

Sonam Bajwa का गोवा डांस बना विवाद का कारण, शॉर्ट कॉस्ट्यूम पर जताई नाराज़गी

4 January 2026 - 12:50 PM
Photo of Jiya Shankar संग सगाई की अफवाहों पर भड़के YouTuber, सोशल मीडिया पर किया रिएक्ट

Jiya Shankar संग सगाई की अफवाहों पर भड़के YouTuber, सोशल मीडिया पर किया रिएक्ट

2 January 2026 - 5:38 PM
Photo of Arjun Bijlani : न्यू ईयर पर अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन, पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल

Arjun Bijlani : न्यू ईयर पर अर्जुन बिजलानी के ससुर का निधन, पत्नी का रो-रो कर बुरा हाल

2 January 2026 - 2:13 PM
Photo of दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग इस दिन होगी शादी

दुल्हनिया बनेंगी रश्मिका मंदाना, विजय देवरकोंडा संग इस दिन होगी शादी

30 December 2025 - 3:53 PM
Photo of Rashmika Mandanna : क्यूट गर्लफ्रेंड नहीं, अब खूंखार योद्धा बनीं रश्मिका मंदाना, फैंस हुए सरप्राइज

Rashmika Mandanna : क्यूट गर्लफ्रेंड नहीं, अब खूंखार योद्धा बनीं रश्मिका मंदाना, फैंस हुए सरप्राइज

28 December 2025 - 2:49 PM
Photo of दूसरी बार मां बनी कॉमेडियन Bharti Singh, नन्हे मेहमान को दिया जन्म

दूसरी बार मां बनी कॉमेडियन Bharti Singh, नन्हे मेहमान को दिया जन्म

19 December 2025 - 1:27 PM
Photo of Payal Gaming ने वायरल MMS पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने कभी…

Payal Gaming ने वायरल MMS पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मैंने कभी…

18 December 2025 - 1:29 PM
Photo of Akshaye Khanna : रहमान डकैत ने कराया वास्तु शांति हवन, बंगले से पूजा की फोटो वायरल

Akshaye Khanna : रहमान डकैत ने कराया वास्तु शांति हवन, बंगले से पूजा की फोटो वायरल

17 December 2025 - 6:16 PM
Photo of रितेश देशमुख अभिनीत ‘राजा शिवाजी’ मराठी सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म, 1 मई 2026 को होगी रिलीज

रितेश देशमुख अभिनीत ‘राजा शिवाजी’ मराठी सिनेमा की सबसे भव्य फिल्म, 1 मई 2026 को होगी रिलीज

17 December 2025 - 3:40 PM
Photo of शाका लाका बूम बूम वाला लड़का बनने वाला है पापा, फोटो शेयर कर दी खुशखबरी

शाका लाका बूम बूम वाला लड़का बनने वाला है पापा, फोटो शेयर कर दी खुशखबरी

14 December 2025 - 4:19 PM
Back to top button