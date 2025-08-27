Biharबड़ी ख़बर

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

Voter Adhikar Yatra : बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी पहुंचे. इस दौरान तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी एम के स्टालिन एक रथ में सवार दिखाई दिए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, हमारे नेता करुणानिधि और लालू यादव बहुत अच्छे दोस्त थे. लालू प्रसाद यादव देश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, क्योंकि वे भाजपा से कभी नहीं डरे. उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उनके नक्शेकदम पर चल रहे हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से पहले ये (वोट चोरी) गुजरात में शुरू हुई. गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए. हम कुछ कहते नहीं थे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में हमें सबूत मिल गया.

‘अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम’

राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है. चुनाव आयोग ने लाखो-करोड़ों वोट जोड़े. वो सारे के सारे मत बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन मतों से बीजेपी चुनाव जीतती है. कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल राज करेगी. राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है. कैसे? वोट चोरी करके.

