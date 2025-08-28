Biharबड़ी ख़बर

‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है. पार्टी का कहना है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ. उस कार्यक्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर चस्पा थे.

भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. राजनीति में ऐसी अभद्रता पहले कभी नहीं देखी गई. यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है.

‘सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं’

पार्टी ने आगे कहा, तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं. यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर हजार बार कान पकड़कर उठक-बैठक करके भी माफी मांगें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया. अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दिलवा रहे हैं.

