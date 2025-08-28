Voter Adhikar Yatra : राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इसी कड़ी में बीजेपी ने वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है. पार्टी का कहना है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ. उस कार्यक्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर चस्पा थे.

भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. राजनीति में ऐसी अभद्रता पहले कभी नहीं देखी गई. यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।



राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है।



तेजस्वी और राहुल ने पहले… — BJP (@BJP4India) August 28, 2025

‘सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं’

पार्टी ने आगे कहा, तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं. यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर हजार बार कान पकड़कर उठक-बैठक करके भी माफी मांगें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया. अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को गाली दिलवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप