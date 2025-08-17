Biharबड़ी ख़बर

‘यह संविधान बचाने की लड़ाई…’, ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पहले बोले राहुल गांधी

Avinay Mishra17 August 2025 - 2:22 PM
1 minute read

Vote Rights Yatra : थोड़ी देर में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे. इससे पहले उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है. पूरे भारत में RSS और भाजपा संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी और भाजपा हर चुनाव जीतते हैं.

आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा में, हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में जीतता है और 4 महीने बाद, उसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन जीतता है, जब हमने थोड़ी जांच की, तो हमें पता चला कि लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव आयोग ने जादुई रूप से महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाता बनाए.

‘ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे’

उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा में 1 करोड़ मतदाताओं का अंतर था, जहां भी ये नए मतदाता आते हैं, भाजपा वहां जीतती है. पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें. हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे.

आपको बता दें कि आज औरंगाबाद में रात्रि विश्राम करेंगे. 16 दिनों की यह यात्रा है. 1300 किलोमीटर तक का सफर तय किया जाएगा. इस यात्रा के समापन की बात करें तो एक सिंतबर को पटना में रैली की जाएगी. इसके साथ ही यात्रा का समापन होगा. बताते चलें कि यह यात्रा 25 जिलों से होकर जाएगी.

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

